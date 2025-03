Pétrole 'Brent' : cale sous les 70$ information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 17:46









(CercleFinance.com) - Le baril de pétrole 'Brent' cale sous les 70$ et se débat pour ne pas enfoncer le plancher des 69,6$ du 10 septembre dernier.

Les craintes de ralentissement économique aux US (suite à l'impact d'une guerre des tarifs) ont fait dévisser l'or noir de 77$ le 20 février (Wall Street venait tout juste de renouer avec ses sommets historiques, le prix du pétrole ne constituait pas un souci).

En cas d'enfoncement des planchers du jour, un ultime palier de soutien technique (support oblique long terme unissant tous les planchers depuis mi-mars 2023) gravite vers 68,3E: ensuite, rendez-vous 12% plus bas, vers 60,3E, ex-support du 23 mars 2021.





