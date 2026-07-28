Pétrole "Brent" : atteint 50% de retracement de sa hausse du 1er au 23 juillet

Le "Brent" atteint et dépasse même la barre des -50% de retracement de sa hausse du 1er au 23 juillet (70,2/101,9 USD) puisqu'il aurait pu achever sa correction vers 86/85,5 USD mais poursuit vers 84,5 USD sur des messages de Trump visant à accréditer des progrès diplomatiques.

Le "Brent" n'est plus très loin d'un test de la MM200 qui gravite vers 83,8 USD (tout comme la MM50) et un retracement de 61,8% de la récente hausse de 42% valide un objectif voisin de 83 USD.