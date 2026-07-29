 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pétrole 'Brent' : 8% en 24H, renoue avec les 90 USD
information fournie par Zonebourse 29/07/2026 à 16:43
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le pétrole "Brent" s'envole de 8% en 24H depuis un plancher de 82,6 USD après une correction de -17% depuis le 23 juillet.

Le baril a rebondi sur les MM50 et MM200 (83,8 USD) et se dirige vers un test de 91,5 USD (plancher des 17 avril, du 29 mai et du 9 juin).

L'objectif suivant serait la MM100 qui gravite vers 93 USD, puis le "Brent" reviendrait combler le "gap" des 95,1 USD du 24 juillet... ce qui le rapprocherait du seuil psychologique des 100 USD.

Devises
Pétrole et parapétrolier
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,68 +6,62%
CAC 40
8 408,27 -0,60%
HERMES INTL
1 508,5 -11,03%
2CRSI
23,86 -7,23%
FDJ UNITED
23 +0,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank