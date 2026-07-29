Pétrole 'Brent' : 8% en 24H, renoue avec les 90 USD

Le pétrole "Brent" s'envole de 8% en 24H depuis un plancher de 82,6 USD après une correction de -17% depuis le 23 juillet.

Le baril a rebondi sur les MM50 et MM200 (83,8 USD) et se dirige vers un test de 91,5 USD (plancher des 17 avril, du 29 mai et du 9 juin).

L'objectif suivant serait la MM100 qui gravite vers 93 USD, puis le "Brent" reviendrait combler le "gap" des 95,1 USD du 24 juillet... ce qui le rapprocherait du seuil psychologique des 100 USD.