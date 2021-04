Petites et moyennes valeurs : la sélection d'avril de Portzamparc

La sélection de Portzamparc comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée sous revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros. (photo : Rawpixel)

Le mauvais démarrage de janvier n'est plus qu'un mauvais souvenir. Depuis le 2 mars, la sélection de Portzamparc affiche une performance de 9,2% contre 5,5% pour son indice de référence le CAC Mid&Small.

En avril, deux valeurs sortent du portefeuille de valeurs du bureau d'études nantais : Metabolic Explorer et Verimatrix. Pour le premier, l'intérêt de la reprise d'AANE est probablement déjà intégré par le marché et le titre a réalisé un beau parcours. Pour le second, les difficultés rencontrées au quatrième trimestre 2020 (décalages de commandes, clients impactés par la pénurie de composants) pourraient durer. Raison pour laquelle le titre est évincé...

Pour rappel, cette sélection de Portzamparc comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée sous revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros. Revue de détail.

Clasquin : acheter avec un objectif de cours de 52 euros

"Confirmation de la dynamique », titre ce mois-ci Portzamparc qui conserve la valeur en portefeuille. Le bureau d'études dit s'attendre à un « bon premier trimestre » en raison d'un « retour à des niveaux normalisés en termes de volumes » et d'un « niveau de prix toujours élevés », et pronostique une marge commerciale brute (MCB) de 22 millions d'euros dont 11 millions d'euros pour le maritime et 7 millions d'euros pour l'aérien.

En outre, les analystes avancent que la croissance du bénéfice net par action en 2021 pourrait être égale à 28% grâce à une activité dynamique couplée à une marge résiliente. D'autant que de « bonnes surprises sont possibles sur les marges », dit-on chez Portzamparc. A bon entendeur...

Prochain événement : marge commerciale brute du 1er trimestre le 29 avril

Fountaine Pajot : acheter avec un objectif de cours de 138 euros

En dépit de l'absence de salons physiques, le nautisme confirme sa dynamique (le carnet de commandes affichait début janvier une croissance de 5% au global). D'autant que la tendance devrait s'accentuer à en croire le management de l'entreprise, rapporte le bureau d'études nantais. En outre, le groupe a profite de la période « ralentie » de septembre à décembre pour restructurer sa production sur le site de Dufour et rationnaliser la façon de produire les unités de la marque, permettant ainsi des gains de productivité. Enfin, les attentes en terme de chiffre d'affaires annuel (Portzamparc avance le chiffre de 186 millions d'euros, soit +10,5% vs n-1) et la valorisation attractive constituent d'excellents arguments pour se positionner sur le titre.

Prochain événement : chiffre d'affaire du 1er semestre le 26 avril

Herige : acheter avec un objectif de cours de 42,50 euros

Le groupe vendéen, spécialisé dans les matériaux pour le bâtiment, figure de nouveau au palmarès, avec une révision à la hausse de son objectif de cours. Dans son argumentaire, Portzamparc met une nouvelle fois en avant l'accélération des activités d'Herige dans la branche béton portée par le béton prêt à l'emploi (BPE) et les activités préfabriquées. Herige récolte par ailleurs « les premiers fruits de son plan pour sa branche Négoce » (principal contributeur au chiffre d'affaires du groupe), estime la filiale de BNP Paribas. Avec un rebond d'activité dans le secteur du bâtiment attendu à +11,3% sur 2021, Portzamparc table sur une croissance de 6,3% à 638 millions d'euros dont +3,6% pour la branche Négoce, pour une marge opérationnelle courante de 3,6% et une croissance du BPA de 34,7%.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 27 avril

SQLI : acheter avec un objectif de cours de 28 euros

« Un risk/reward favorable au prix actuel » titre encore Portzamparc. Pour l'heure, le titre de SQLI est jugé encore en retard depuis le début de l'année, malgré le récent rebond.Le titre du groupe européen de services dédiés au monde du digital évolue également très loin du prix de 28 euros déboursé par le fonds DBAY pour devenir le nouvel actionnaire de référence fin 2019, souligne t-on, une fois encore, au sein du bureau d'études nantais. Pourtant, le groupe bénéficie d'un important potentiel en cas de succès de la "recovery" (ou redressement). En effet, le mix d'activité s'améliore, les difficultés sont à date concentrées sur la France, et le groupe est parvenu à maîtrisé sa dette malgré une acquisition au Royaume-Uni. A bon entendeur ...

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 27 avril

Wavestone : acheter avec un objectif de cours de 41,50 euros

« Dans de bonnes conditions », écrit sobrement Portzamparc. Il faut dire que le groupe a fait preuve d'une belle résilience. « La vigueur de la reprise dépasse systématiquement les attentes depuis l'été et le quatrième trimestre ne semble pas faire exception ». En outre, les analystes misent sur un retour de la croissance : le contexte est favorable malgré des activités courantes qui restent sous pression et les fusions-acquisitions devront reprendre « stratégiquement » aux Etats-Unis et « tactiquement » en France. A bon entendeur.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 27 avril