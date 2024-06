Petites capitalisations vs mégacapitalisations : David contre Goliath

À l'heure où les marchés semblent n'avoir d'yeux que pour quelques méga-capitalisations avec à la clé une hyper-concentration de la performance sur une poignée de valeurs, les small caps offrent au contraire un océan de diversification. Elles permettent de s'exposer aux mêmes tendances porteuses via des « pure players » dont les qualités fondamentales – management entrepreneurial et agilité d'exécution notamment – constituent par ailleurs des atouts dans une optique d'investissement de long terme.

LES SMALL CAPS PERMETTENT AUSSI DE S'EXPOSER AUX MÉGA-TENDANCES

Le nombre des petites valeurs cotées en Europe représente près de 10 fois celui des grandes capitalisations, ce qui en fait le terrain de chasse idéal pour du « stock picking4 ». Ainsi, pour chaque grande valeur exposée à ces méga-tendances qui font tant l'actualité – la santé du futur, la digitalisation et l'Intelligence Artificielle ou encore l'électrification pour n'en citer que quelques-unes – il y a bien souvent un écosystème entier de plus petites valeurs tout aussi bien positionnées sur ces thématiques d'avenir. Les small caps constituent par ailleurs un vivier souvent insoupçonné de leaders mondiaux, dont la notoriété peut être inversement proportionnelle à leur position concurrentielle ! Au sein du fonds EdR SICAV European Smaller Companies, citons par exemple la société Vusion Groupdans le domaine de la digitalisation des commerces et des supermarchés : ce champion « made in France », qui double de taille tous les 3 ans, a réussi à capter plus de la moitié du marché mondial des étiquettes électroniques et a encore un boulevard de croissance sur le marché américain encore peu pénétré. Le groupe a d'ailleurs signé un contrat important avec l'américain Walmart. Sur le thème de la transition énergétique, comment ne pas parler d'un autre fleuron national, GTT (Gaztransport et Technigaz), incontournable sur le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) ? Les membranes de confinement développées par GTT pour les cuves de GNL équipent en effet plus de 90% des méthaniers5 construits aujourd'hui dans le monde. Cette position de quasi-monopole associée à un modèle économique basé sur des octrois de licences lui permet d'afficher une marge opérationnelle de plus de 50%.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :