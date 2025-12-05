 Aller au contenu principal
"Personne ne me débranchera", affirme Raphaël Glucksmann
information fournie par AFP 05/12/2025 à 11:37

Raphaël Glucksmann, à Paris le 13 novembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )

Raphaël Glucksmann, à Paris le 13 novembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )

Le leader de Place publique Raphaël Glucksmann a assuré vendredi sur RTL que "personne ne (le) débranchera", après la Une de l'hebdomadaire Marianne évoquant cette option, à la suite d'une prestation télévisée décevante.

"Personne ne me débranchera de la lutte que j'ai lancée, une lutte qui vise à éviter que la France bascule dans le camp de Orban, de Poutine, de Trump, en élisant un président du Rassemblement national, une lutte contre l'extrême droite", a-t-il asséné.

Marianne a titré jeudi "faut-il débrancher Raphaël Glucksmann?", et plusieurs autres médias se sont interrogés sur la capacité de l'eurodéputé à se lancer dans la course à la présidentielle. Après s'être fait discret dans les médias sur les sujets nationaux ces derniers mois, il a paru en difficulté face à un panel de Français lors d' une intervention sur LCI fin novembre.

Regrettant que "beaucoup" de ses adversaires politiques, mais aussi dans sa famille politique "passent leur temps à taper" sur lui, l'eurodéputé a souligné que lui-même "ne se trompait pas de cible".

"Personne ne me débranchera de cette quête d'une France qui renoue avec sa grandeur, qui renoue avec son esprit de liberté et de conquête, qui fait face à ses responsabilités historiques et qui retrouve un destin", a encore martelé celui qui n'a pas encore fait acte de candidature pour 2027.

"On ne sait pas encore qui sera candidat à la présidentielle mais ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas le droit de rater le rendez-vous", a-t-il assuré, disant vouloir que "la social-démocratie et l'écologie soient la digue qui empêche la bascule" à l'extrême droite.

Sur Facebook, la veille, il avait déjà répondu à Marianne, affirmant que ce qui compte pour lui, "ce n’est pas ce que dit en off X ou Y. Ou les considérations tactiques des uns ou des autres".

1 commentaire

  • 11:44

    Donc, son seul programme, c'est "il fo bat l'esstraime-drouatte"

    Avec ça, on va pas très loin.

