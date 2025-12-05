Panne géante d'Internet : un pan entier du web mondial en rade après un problème chez Cloudflare

L'incident a mis à l'arrêt de nombreux services web populaires dont Canva, Doctolib, ou encore Microsoft Copilot, qui ont tous le point commun d'utiliser le fournisseur américain Cloudflare pour leur diffusion sur la toile.

( AFP / ROBYN BECK )

Une panne a touché plusieurs sites internet vendredi 5 décembre, dont la plateforme Microsoft Copilot, le réseau social du président américain Truth Social, ou encore les sites Canva et Doctolib, en raison d'un problème identifié par le fournisseur américain de services en ligne Cloudflare.

Correction à la hâte d'une alerte de sécurité

"Nous sommes conscients du problème affectant la disponibilité du réseau de Cloudflare", a indiqué sur X à 9H20 GMT le directeur technique de l'entreprise Dane Knecht, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une attaque. Le responsable tech de Cloudflare a indiqué que la cause racine du problème est une modification du système de "journalisation", effectuée pour corriger une faille de sécurité critique.

Après avoir été inaccessibles, affichant un message d'erreur qui mentionnait Cloudflare, plusieurs sites fonctionnaient à nouveau quelques minutes plus tard. Plus tôt dans la matinée, de nombreux internautes relevaient sur X des problèmes de connexion sur plusieurs sites.

Cloudflare est une plateforme qui fournit des services de sécurité, de gestion et d'optimisation du trafic pour les sites web et applications. Elle revendique gérer près de 20% du trafic internet mondial. Mi-novembre, ses services avaient déjà été touchés par une panne importante qui avait entraîné l'indisponibilité de nombreux sites pendant plusieurs heures.