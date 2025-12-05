 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pétards, boules puantes et french cancan: une Nuit du bien commun mouvementée à Paris
information fournie par AFP 05/12/2025 à 12:19

Des manifestants opposés à la tenue de la Nuit du bien commun, à Nantes, le 5 juin 2025 ( AFP / Fred TANNEAU )

Des manifestants opposés à la tenue de la Nuit du bien commun, à Nantes, le 5 juin 2025 ( AFP / Fred TANNEAU )

Les célèbres Folies Bergère accueillaient un gala de charité pas comme les autres jeudi soir: la Nuit du bien commun, fondée par le milliardaire conservateur Pierre-Edouard Stérin. Comme à chaque édition, des manifestants ont protesté contre cet événement selon eux "lié à l'extrême droite".

Sur scène, un huissier en costume rouge harangue les donateurs, accompagné d'un poussin jaune en guise de mascotte. Dans la rue, des manifestants s'égosillent pour conspuer les "milliardaires" et les "fachos". Entre ces deux mondes, quelques dizaines de CRS dissuadent toute tentative d'intrusion dans le fameux théâtre parisien.

Certains ont manifestement réussi à déjouer la vigilance des organisateurs. "Des attardés avec des boules puantes", lance un des animateurs de la soirée, tandis l'on ouvre les portes pour aérer la salle. Mais rien n'arrête la levée de fonds, les dons pleuvent par dizaines de milliers d'euros.

Pas même lorsque dehors résonnent pétards et feux d'artifices tirés par quelques opposants grimpés sur le toit du bâtiment. En accrochant, au passage, une banderole "Paris antifa" noire et blanche sur l'enseigne du prestigieux cabaret.

En catastrophe, les vigiles rentrent barrières, poteaux et cordons dans le hall envahi par les fumigènes, tandis que des policiers casqués s'élancent pour repousser les opposants. Les talkies-walkies grésillent, les agents de sécurité s'affairent en tous sens pour sécuriser les issues.

A l'intérieur, la fête continue, des danseuses en robes à froufrous tricolores entament un french cancan qui ravit les quelque mille spectateurs déjà chauffés à blanc. "Il y en a qui essaient de saboter cette soirée, mais on ne lâchera rien", s'époumone l'huissier en rouge, avant de faire huer les fauteurs de trouble.

Le spectacle doit continuer, les présentations d'associations s'enchainent: pour les "personnes atteintes d'autisme", les "jeunes en milieu rural", les "vacances de familles défavorisées" ou encore les "chiens d'assistance" pour "l'inclusion" des personnes handicapées. Toutes déductibles des impôts, toutes sélectionnées par la Nuit du bien commun.

- "Des gens extrêmement riches" -

Le concept, lancé en 2017, a déjà permis de lever plus de 28 millions d'euros - dont 8 millions cette année - pour 550 associations. "Elles sont toutes d'intérêt général, je vous mets au défi d'en trouver qui sont politisées", affirme Stanislas Billot de Lochner, co-fondateur aux côtés notamment de Pierre-Edouard Stérin.

Ce dernier, entré dans le champ politique depuis la révélation l'an dernier de son projet Périclès visant à "promouvoir" des "valeurs libérales et conservatrices", a quitté cet été le conseil d'administration de la Nuit du bien commun. Mais en reste un des mécènes, au travers d'une autre structure portant un nom similaire, le Fonds du bien commun.

Des graffitis au sol lors d'une manifestation contre la tenue de la Nuit du bien commun, un gala de charité fondé par le milliardaire conservateur Pierre-Edouard Stérin, à Benon, en Charente-Maritime, le 24 septembre 2025 ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Des graffitis au sol lors d'une manifestation contre la tenue de la Nuit du bien commun, un gala de charité fondé par le milliardaire conservateur Pierre-Edouard Stérin, à Benon, en Charente-Maritime, le 24 septembre 2025 ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Des liens pas totalement rompus, donc, qui sont la principale motivation des manifestants désormais systématiquement mobilisés contre ces événements, comme à Dijon mardi soir. Une pression qui pousse certaines associations à s'en retirer, comme à La Rochelle en septembre, voire à annuler des dates comme à Aix-en-Provence en octobre.

"Il faut combattre l'extrême droite sur son terrain", justifie Léo, 25 ans, croisé en début de soirée parmi la petite foule massée dans une rue étroite. Pour cet étudiant en sciences sociales, "la liberté d'expression a des limites, quand ils s'organisent pour développer l'homophobie et le racisme".

Sous les drapeaux de la CGT, SUD, LFI et Attac, ils sont 350 (selon une source policière) à scander "pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans nos quartiers" et "tout le monde déteste les milliardaires".

Slogans qui traduisent une inquiétude face "une extrême droite devenue puissante" avec l'aide de "gens extrêmement riches qui soutiennent une idéologie de la haine et de la division", martèle Emmanuelle Jollet, co-responsable du syndicat FSU dans la capitale.

Une dimension politique qui échappe à la plupart des participants. Comme Bruno, 55 ans, venu de Loire-Atlantique pour "voir du beau, du positif" et "de l'altruisme". Et si un milliardaire investit sa fortune dans une bataille politico-culturelle, "je ne vois pas du tout où est le problème", dit-il, "il fait ce qu'il veut de son argent".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 13:29

    Les antifa fascistes. Terroristes à chasser et mettre en prison comme vont le faire les Républicains aux US.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • TIC TECH - Anthropic, Pennylane, Ynsect, Sorare : les indiscrets de la tech
    TIC TECH - Anthropic, Pennylane, Ynsect, Sorare : les indiscrets de la tech
    information fournie par Ecorama 05.12.2025 14:00 

    Au menu du Journal de la Tech cette semaine : Anthropic qui prépare une introduction en Bourse historique à 300 milliards de dollars, Pennylane qui devient centaure avec plus de 100 millions d’euros de revenus, et Ynsect qui met la clé sous la porte après sa liquidation ... Lire la suite

  • Des passants devant le palais Saint-Pierre illuminé avec "Le Lundi c’est Raviolis" de l'artiste Tigrelab durant l'avant première de la Fête des lumières à Lyon, le 4 décembre 2025 ( AFP / Alex MARTIN )
    La ville de Lyon s'illumine pour la Fête des Lumières
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:52 

    Arches colorées, trompe-l’œil lumineux, images projetées sur les façades: Lyon a commencé à s'illuminer jeudi soir avec les tests de la vingtaine d'installations de la Fête des Lumières, à la veille de son lancement officiel. "On n'est pas blasé même si on vient ... Lire la suite

  • De fortes vagues attendues dans l'Ouest, trois départements en vigilance orange samedi ( AFP / FRED TANNEAU )
    De fortes vagues attendues dans l'ouest, trois départements en vigilance orange samedi
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:43 

    Les départements du Finistère, des Côtes-d'Armor et de la Manche ont été placés en vigilance orange "vagues-submersion" pour samedi, a annoncé vendredi Météo-France, en raison d'une dépression située au nord-ouest de l'Irlande. La vigilance orange sera mise en ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump entouré par les chefs d'Etat rwandais Paul Kagame (G) et congolais Etienne Tshisekedi (D) lors de la cérémonie de signature d'un accord de paix, à Washington le 4 décembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Conflit dans l'est de la RDC: accord signé, mise en oeuvre complexe
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:28 

    La mise en oeuvre de l'accord entériné jeudi à Washington et visant à mettre un terme au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) s'annonce complexe alors même que d'intenses combats sont en cours vendredi dans l'Est congolais. - Diplomatie ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank