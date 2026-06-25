PERSONNALITÉ DE L'ACTUALITÉ-Le choix de WhatsApp d'un fondateur indien d'une start-up fintech témoigne de l'ampleur de ses ambitions dans le domaine des paiements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Meta nomme Kunal Shah à la tête de WhatsApp Business

* Meta investit 900 millions de dollars dans CRED, la start-up fintech de Kunal Shah

* M. Shah quittera ses fonctions de direction chez CRED mais conservera sa participation de 20 % dans la société

par Ashwin Manikandan, Jaspreet Kalra et Haripriya Suresh

Kunal Shah, fondateur indien d’une start-up fintech sans diplôme d’ingénieur ni parcours dans la Silicon Valley, a passé deux décennies à développer des activités liées aux paiements numériques et au comportement des consommateurs en Inde.

Il prend désormais la tête de WhatsApp de Meta META.O , alors que l’entreprise cherche à tirer parti de la portée de la plus grande plateforme de messagerie au monde et à créer une “super-application” afin de conquérir une part plus importante du marché en pleine expansion des paiements en ligne, selon des acteurs du secteur. Meta recherchait un dirigeant doté d’une “compréhension intuitive de l’immense potentiel mondial de WhatsApp en tant que produit”, a écrit Chris Cox, directeur des produits, dans une note interne annonçant lundi la nomination de Kunal Shah, âgé de 47 ans, à la tête de WhatsApp .

“Au fil des nombreuses conversations (désormais nombreuses) que j’ai eues avec Kunal tout au long de ce processus de recrutement, il a fait preuve d’une immense énergie entrepreneuriale alliée à un humanisme naturel,” a déclaré M. Cox dans la note consultée par Reuters. La nomination de M. Shah intervient parallèlement à l’ investissement de 900 millions de dollars de Meta dans sa start-up fintech CRED, une société de gestion de cartes de crédit basée à Bengaluru et soutenue par Peak XV et Tiger Global. M. Shah conservera sa participation d’environ 20 % dans CRED, mais se retirera de ses fonctions de direction au sein de l’entreprise. “Kunal a fait de CRED l’une des entreprises technologiques les plus importantes d’Inde, et il apporte cette mentalité d’entrepreneur et cette perspective internationale qui lui seront très utiles pour diriger la plus grande application de messagerie au monde,” a déclaré Mark Zuckerberg, fondateur, président et directeur général de Meta, dans un communiqué. M. Shah n’a pas souhaité faire de commentaire.

Selon des dirigeants du secteur, cette décision reflète les ambitions de Meta de renforcer son offre de services commerciaux et financiers sur les marchés émergents tels que l’Inde, le Brésil et l’Indonésie. L’Inde est le plus grand marché de WhatsApp, avec plus de 500 millions d’utilisateurs.

“Si l’on examine la situation actuelle de WhatsApp, l’entreprise est dans une catégorie à part en matière de messagerie, et l’application reste un excellent outil permettant aux petites entreprises de se lancer dans le commerce, mais le maillon faible reste les paiements,” a déclaré Siddarth Pai, associé fondateur de la société de capital-risque 3one4 Capital.

L’expérience de Shah dans le développement, à partir de zéro, de produits de paiement destinés aux particuliers en Inde fait de lui un choix logique, a ajouté M. Pai.

D'ÉTUDIANT EN PHILOSOPHIE À ENTREPRENEUR

Né dans la ville d’Ahmedabad, dans l’ouest du pays, et ayant grandi à Mumbai, Shah a commencé à travailler dès son adolescence après que sa famille eut rencontré des difficultés financières, a-t-il raconté.

Contrairement aux dirigeants du secteur technologique indien, qui sont pour la plupart diplômés en ingénierie, Shah a étudié la philosophie au Wilson College de Mumbai, puis a abandonné ses études de gestion au Narsee Monjee Institute of Management Studies. En 2010, il a fondé Freecharge, une plateforme de recharge mobile qui a été vendue en 2015 à Snapdeal, une entreprise indienne de commerce électronique, pour environ 400 millions de dollars, ce qui constituait à l’époque l’une des plus importantes cessions de start-up en Inde. Trois ans plus tard, Shah a lancé CRED avec ses propres fonds, ciblant les consommateurs indiens aisés disposant d’une bonne solvabilité et les récompensant pour le paiement ponctuel de leurs factures de carte de crédit. CRED s’est ensuite diversifiée dans les paiements, les prêts, l’assurance et les produits de gestion de patrimoine, enregistrant entre 2024 et 2025, un chiffre d’affaires de 27 milliards de roupies (313 millions de dollars) et une perte de 2,9 milliards de roupies.

L’entreprise affirme compter 17 millions d’utilisateurs et traiter plus de 40 % des paiements de factures par carte de crédit en Inde.

“Kunal possède une qualité très rare: une compréhension incroyable et peu évidente de la psychologie des consommateurs,” qui pourrait provenir de sa formation en philosophie, a déclaré Gokul Rajaram, l’un des premiers investisseurs de Freecharge et de CRED.

DÉFIS INDIENS ET MONDIAUX

Chez WhatsApp, Shah hérite d’une plateforme en quête de croissance.

En 2018, deux ans avant le lancement de WhatsApp Pay en Inde, Shah écrivait dans un message publié sur les réseaux sociaux que WhatsApp serait peut-être “le dernier à se lancer dans les paiements… mais la beauté des produits bénéficiant d’une large diffusion et d’effets de réseau réside dans le fait que l’on peut transformer n’importe quel produit en fonctionnalité phare à volonté et s’imposer.”

Concrétiser cette vision pourrait s’avérer difficile en Inde, où WhatsApp reste un acteur marginal du secteur des paiements malgré l’importance de sa base d’abonnés, loin derrière les leaders que sont PhonePe et Google Pay.

WhatsApp a également été confronté à des défis réglementaires en Inde et à l’échelle mondiale, notamment en matière de protection de la vie privée et de partage des données, d’accès des pouvoirs publics aux communications chiffrées, ainsi que de préoccupations liées à la concurrence. L’expérience de M. Shah dans les domaines des paiements, du développement de produits et de la gestion de la réglementation pourrait s’avérer utile, ont déclaré des acteurs du secteur.

“Ce qui distingue Kunal, c’est sa capacité rare à aborder la complexité réglementaire sous l’angle du produit, et la conception de produits sous l’angle de la réglementation,” a déclaré Shweta Rajpal Kohli, directrice générale du Startup Policy Forum indien et ancienne responsable des politiques chez Peak XV, l’un des premiers investisseurs de CRED.