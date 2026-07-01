Google a dépassé son objectif d'investissement d'un milliard de dollars en Afrique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nqobile Dludla

Google GOOGL.O a dépassé son objectif quinquennal d'investir 1 milliard de dollars en Afrique, a-t-il annoncé mercredi, en dévoilant des initiatives en matière d'infrastructures et de développement de l'IA visant à accélérer la croissance numérique du continent. Ces initiatives font suite au lancement par Google d'un cloud pour la région de Johannesburg en 2025.

Voici les détails des nouvelles initiatives que Google, filiale d'Alphabet, a annoncées lors du premier Africa Cloud Summit à Johannesburg.

* Google va mettre en place un pôle de connectivité dans la province du Cap-Oriental, en Afrique du Sud, le premier des quatre pôles de connectivité prévus sur le continent.

* Cette installation reliera l’Afrique à l’Australie via le câble sous-marin Umoja et à l’Inde via un nouvel itinéraire, renforçant ainsi la résilience et la capacité du réseau Internet.

* Le premier laboratoire africain d’IA appliquée, situé au Ghana, mettra en relation des start-ups locales avec des chercheurs de Google et leur donnera un accès anticipé à ses modèles d’IA.

* Un programme de plus d’un million de dollars, mené en partenariat avec le groupe Akuna de l’acteur britannique Idris Elba, formera des créateurs issus de milieux sous-représentés à la narration basée sur l’IA.

* Le programme de développement économique et communautaire de Google et WeThinkCode se sont engagés à construire un centre d’innovation numérique d’une valeur de 3 millions de rands (183.468 dollars) à Soweto, Johannesburg.

* Google a également annoncé que son programme d’accélération de start-ups soutiendrait 15 entreprises sud-africaines dans le cadre de son engagement à soutenir 50 entreprises africaines entre 2024 et 2028.

* “Les opportunités offertes par l’IA en Afrique sont considérables, et Google s’engage à jouer son rôle en collaborant avec les Africains pour aider le continent à les concrétiser”, a déclaré aux journalistes James Manyika, vice-président senior de Google chargé de la recherche et de la technologie.

(1 dollar = 16,3516 rands)