Meta nomme Alex Schultz premier directeur des données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta a annoncé mercredi que son directeur marketing, Alex Schultz, allait devenir le premier directeur des données de l'entreprise, afin de mieux gérer l'analyse des données par l'IA à l'échelle mondiale.

La société mère de Facebook a également promu Denise Moreno, vice-présidente chargée du marketing grand public et de la croissance, au poste de directrice marketing.

* "Mon objectif dans ce nouveau rôle sera d'aider à transformer la manière dont Meta apprend et prend ses décisions à l'ère de l'IA", a déclaré M. Schultz dans un message publié sur LinkedIn .

* Ces changements à la direction témoignent de la volonté de Meta de mettre davantage l’accent sur la prise de décision fondée sur les données et l’intégration de l’IA dans l’ensemble de ses activités.

* M. Schultz a rejoint l’entreprise en 2007 et a occupé des fonctions dans divers domaines, tels que l’élaboration de la stratégie de marque de Meta et les campagnes de WhatsApp en matière de confidentialité, selon sa page LinkedIn.

* L'action Meta a progressé de 10 % après que Bloomberg News a annoncé plus tôt mercredi que l'entreprise développait une activité de cloud computing afin de vendre sa capacité de calcul IA excédentaire.

* Forte de 17 ans d’expérience chez Meta, Moreno a débuté sa carrière en gérant le marketing par e-mail et les expériences de croissance, a-t-elle déclaré dans un autre message.

* C’est Axios qui a été le premier à annoncer la nomination de Schultz au poste de directeur des données (CDO) de Meta et la promotion de Moreno au poste de directrice marketing (CMO).

* Meta devrait consacrer jusqu’à 145 milliards de dollars à son infrastructure d’IA cette année, ce qui représente une part importante des plus de 700 milliards de dollars que les géants de la tech consacrent à cette technologie.