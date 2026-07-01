Airbus s'allie à Brave1 pour accélérer l'innovation de défense en Ukraine

Le groupe aérospatial européen renforce sa coopération avec l'écosystème ukrainien des technologies de défense afin d'accélérer le développement et le déploiement de nouvelles capacités militaires.

Airbus annonce la signature d'un protocole d'accord avec Brave1, la plateforme gouvernementale ukrainienne chargée de coordonner les technologies de défense. Il s'agit du premier partenariat industriel stratégique conclu par Brave1 avec une entreprise occidentale.

L'accord prévoit la création de groupes de travail communs couvrant des projets technologiques, de la recherche scientifique à la modernisation d'équipements en service. Les technologies d'Airbus Defence and Space seront intégrées au programme "Test in Ukraine", permettant des essais en conditions opérationnelles et un retour direct des données vers les équipes de développement.

Airbus sera également un partenaire majeur du sommet Defence Tech Valley à Lviv, l'un des principaux rendez-vous européens consacrés aux technologies de défense. Iryna Zabolotna, directrice des opérations de Brave1, estime que "cette coopération permettra de combiner l'expertise aérospatiale d'Airbus avec l'approche rapide et éprouvée de la recherche et développement ukrainienne".

Jo Mueller, membre du comité exécutif d'Airbus Defence and Space, souligne que ce partenariat contribuera à renforcer la sécurité collective européenne tout en enrichissant les capacités futures du groupe.