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Persimmon se maintient avec un relèvement chez Deutsche Bank
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 13:25
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Persimmon reste stable à un peu moins de 1 170 pence et surperforme ainsi légèrement la tendance à Londres (-0,3% sur le FTSE 100), alors que Deutsche Bank relève sa recommandation de "conserver" à "acheter" sur le titre du constructeur britannique de maisons, avec un objectif de cours ajusté de 1 419 à 1 403 pence.

Le broker souligne des résultats semestriels "solides, avec une croissance du volume de 13% en glissement annuel qui a permis de compenser 210 points de base de pression sur la marge brute et a conduit à une croissance de 3% sur un an du bénéfice avant impôt".

"Si Persimmon s'attend à faire face à des vents contraires sur les coûts de construction similaires à ceux de ses pairs, la direction prévoit de les compenser progressivement grâce à des initiatives en interne et à une croissance continue du chiffre d'affaires", ajoute le courtier.

Pour refléter les prévisions actualisées, Deutsche Bank réduit ses hypothèses de bénéfice avant impôt pour 2026, 2027 et 2028 de 3%, 13% et 14%, et prévoit désormais des bénéfices globalement stables entre 2025 et 2027, à comparer à des baisses notables ailleurs dans le secteur.

"Cela conduit Persimmon à générer un retour sur fonds propres d'environ 9% en moyenne entre 2026 et 2028, soit environ 50% de plus que les pairs concernés", ajoute l'intermédiaire financier, qui pointe aussi la faiblesse du cours de l'action depuis son passage à "conserver".

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