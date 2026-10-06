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Pershing Square bondit après la révision à la hausse de l'objectif de cours par Jefferies
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 18:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Le titre d' PS.N , géré par le gestionnaire d'actifs alternatifs Pershing Square, bondit de 7,49 % à 58,98 dollars

** Jefferies relève son objectif de cours de 38 à 58 dollars et maintient sa recommandation « neutre »

** La société estime que les commissions liées à la performance devraient augmenter tout au long de l’année prochaine

** Neuf courtiers sur dix attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, et un seul la note « conserver »; le cours-cible médian s'établit à 42 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le titre se négocie à 64,03 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, bien au-dessus de la médiane du secteur, qui s’établit à 10,97

** À la clôture d'hier, le titre PS affichait une hausse de 145,4 % depuis son introduction en bourse en avril

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