Perplexity surveille les IPO d'Anthropic et OpenAI mais attendra 2028 pour se lancer en Bourse

Perplexity moteur de recherche (Crédits: Adobe Photos Stock)
La startup d'intelligence artificielle prévoit d'attendre 2028 pour s'introduire en Bourse, a déclaré mardi son directeur général, Aravind Srinivas, dans un entretien accordé à CNBC.
L'accélération des appels au marché chez les principaux acteurs de l'IA n'a pas conduit Perplexity à modifier son calendrier, a souligné le dirigeant, alors qu'Anthropic et OpenAI ont récemment officialisé leurs projets d'introduction.
"C'est essentiel que ces deux entreprises réussissent leur IPO", a toutefois estimé Aravind Srinivas, en indiquant que ces deux opérations, après celle de SpaceX cette semaine, constitueraient un test important pour le secteur.
"Nous sommes ravis de leur succès. Leur succès signifie qu'ils seront capables d'investir davantage dans le développement de modèles de pointe. Et à chaque fois que l'IA s'améliore, Perplexity s'améliore", a-t-il ajouté.
Perplexity est connu pour son moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle et propose également des agents IA. La société, financée notamment par le fabricant de processeurs Nvidia et le patron d'Amazon, Jeff Bezos, se concentre sur les interfaces destinées aux utilisateurs et fait appel aux modèles développés par d'autres acteurs de l'IA comme Anthropic, OpenAI et Gemini de Google.
-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; tvarela@agefi.fr ed : JEB
Agefi-Dow Jones The financial newswire
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