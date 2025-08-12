Perplexity AI veut racheter Google Chrome pour 34,5 milliards de dollars

L'icône de l'application Perplexity AI

Perplexity AI a déclaré mardi avoir fait une offre non sollicitée en numéraire de 34,5 milliards de dollars (29,57 milliards d'euros) pour acheter le navigateur internet Chrome à Alphabet, une offre basse mais audacieuse et bien supérieure à la valeur de la startup, qui nécessitera des financements.

Dirigée par Araving Srinivas, Perplexity est habituée aux offres qui défraient la chronique, la startup avait fait une proposition similaire en janvier, proposant de fusionner avec TikTok US pour mettre fin aux inquiétudes du président Donald Trump sur la propriété chinoise du réseau social.

En acquérant Chrome, Perplexity mettrait la main sur un navigateur utilisé par plus de 3 milliards d'internautes et lui permettrait d'obtenir un avantage dans la course à la recherche par intelligence artificielle (IA).

La justice américaine reproche à Google une pratique monopolistique dans le domaine de la recherche en ligne avec son navigateur et demande au géant du numérique de se séparer de Chrome.

Google n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters. Alphabet, la maison mère de Google, n'a pas mis son navigateur en vente et se prépare à faire appel de la décision du Département américain de la justice.

La startup fondée il y a trois ans n'a pas donné de détails sur son offre. Valorisée à 14 milliards de dollars, Perplexity a déjà levé environ un milliard de dollars auprès d'investisseurs tels que Nvidia et le japonais SoftBank.

Selon une source ayant connaissance du dossier, plusieurs fonds d'investissement auraient accepté de financer la totalité de l'opération.

