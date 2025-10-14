 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 060,95
-0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Perpetua Resources progresse, BMO commençant à couvrir le marché avec une opinion favorable (outperform)
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions de la société minière Perpetua Resources PPTA.TO PPTA.O cotées aux États-Unis sont en hausse d'environ 4 % à 28,42 $ avant la mise en marché

** BMO initie la couverture de Perpetua Resources avec une cote de "surperformance"; objectif de prix de 38 $CAN

** L'objectif de prix représente une hausse de 5,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** En plus d'avoir de bonnes perspectives d'exploration, nous apprécions le financement non dilutif du gouvernement américain, qui compte sur la mine Stibnite pour produire de l'antimoine à l'échelle nationale " - maison de courtage

** La société de courtage estime que le projet Stibnite a une valeur actuelle nette de 2,9 milliards de dollars

** Estimation de la première production en 2029

** 4 courtiers évaluent l'action à "acheter"; le PT médian est de 37 $CAN - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 135 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PERPETUA RES
38,610 CAD TSX +1,02%
PERPETUA RES
27,5000 USD NASDAQ +1,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank