Perpetua Resources progresse, BMO commençant à couvrir le marché avec une opinion favorable (outperform)

14 octobre - ** Les actions de la société minière Perpetua Resources PPTA.TO PPTA.O cotées aux États-Unis sont en hausse d'environ 4 % à 28,42 $ avant la mise en marché

** BMO initie la couverture de Perpetua Resources avec une cote de "surperformance"; objectif de prix de 38 $CAN

** L'objectif de prix représente une hausse de 5,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** En plus d'avoir de bonnes perspectives d'exploration, nous apprécions le financement non dilutif du gouvernement américain, qui compte sur la mine Stibnite pour produire de l'antimoine à l'échelle nationale " - maison de courtage

** La société de courtage estime que le projet Stibnite a une valeur actuelle nette de 2,9 milliards de dollars

** Estimation de la première production en 2029

** 4 courtiers évaluent l'action à "acheter"; le PT médian est de 37 $CAN - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 135 % depuis le début de l'année