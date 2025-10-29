Perpetua Resources en hausse après une vente d'actions de 71 millions de dollars et un placement privé d'Agnico Eagle

29 octobre -

** Les actions de la société minière d'antimoine et d'or Perpetua Resources PPTA.O sont en hausse de 0,6 % en pré-marché à 25,53 $ après la fixation du prix de son offre de suivi effectuée dans la nuit

** PPTA a ~107,65 millions d'actions en circulation, selon les données de LSEG, pour une capitalisation boursière d'environ 2,7 milliards de dollars

** BMO, la Banque Nationale du Canada et RBC sont les co-responsables de l'offre d'actions

** Après une hausse de près de 7 % le lundi, les actions de PPTA ont clôturé mardi en hausse de 2,2 % à 25,38 $

** Jusqu'à mardi, les actions ont augmenté de ~25% en octobre et de ~138% depuis le début de l'année