CAC 40
8 214,65
-0,02%
Perpetua Resources en hausse après une vente d'actions de 71 millions de dollars et un placement privé d'Agnico Eagle
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre -

** Les actions de la société minière d'antimoine et d'or Perpetua Resources PPTA.O sont en hausse de 0,6 % en pré-marché à 25,53 $ après la fixation du prix de son offre de suivi effectuée dans la nuit

**

** PPTA a ~107,65 millions d'actions en circulation, selon les données de LSEG, pour une capitalisation boursière d'environ 2,7 milliards de dollars

** BMO, la Banque Nationale du Canada et RBC sont les co-responsables de l'offre d'actions

** Après une hausse de près de 7 % le lundi, les actions de PPTA ont clôturé mardi en hausse de 2,2 % à 25,38 $

** Jusqu'à mardi, les actions ont augmenté de ~25% en octobre et de ~138% depuis le début de l'année

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
218,480 CAD TSX 0,00%
GLENCORE
373,550 GBX LSE +6,29%
Gaz naturel
3,35 USD NYMEX +2,92%
JPMORGAN CHASE
305,530 USD NYSE 0,00%
Or
4 023,89 USD Six - Forex 1 +2,13%
PERPETUA RES
25,3800 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
64,42 USD Ice Europ -0,06%
Pétrole WTI
60,14 USD Ice Europ +0,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

