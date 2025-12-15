Néobanques : N26 de nouveau dans le collimateur du gendarme financier allemand

Le PDG et cofondateur de N26, Valentin Stalf, à Paris, le 30 janvier 2018. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le gendarme financier allemand Bafin a annoncé lundi avoir imposé des nouvelles mesures contraignantes envers la néobanque N26, destinées à corriger des carences dans son organisation et à renforcer sa solidité financière.

La banque, créée en 2013 et basée à Berlin, "doit prendre des mesures appropriées et efficaces afin de rétablir une organisation d'entreprise conforme", a indiqué la Bafin dans un communiqué.

L'autorité a également nommé un représentant spécial, chargé de surveiller la mise en œuvre de ces mesures et d'en rendre compte au superviseur.

Des exigences supplémentaires en fonds propres ainsi que des restrictions d'activité ont en outre été décidées.

Dans ce cadre, la banque "n'est plus autorisée à exercer de nouvelles activités de crédit hypothécaire aux Pays-Bas", et-il précisé.

N26 affirme lundi être en "échange étroit et constructif avec les autorités de surveillance ainsi qu'avec le mandataire spécial désigné", dans un communiqué transmis à l'AFP.

Elle ajoute qu'elle "fait activement progresser la mise en œuvre d’un plan de mesures au cours des prochains mois", ce qui comprend "des ajustements des structures de gouvernance ainsi que des processus et mécanismes de contrôle".

Ces annonces interviennent après un été déjà agité pour la néobanque.

N26 a mis sur la touche en août son cofondateur autrichien Valentin Stalf, contraint de quitter la direction générale pour rejoindre le conseil de surveillance de la néobanque.

En cause, des années de pression du superviseur, qui n'ont fait qu'accroitre le mécontentement des actionnaires.

La néobanque est tombée dans le viseur du superviseur en 2018, après des enquêtes de médias allemands pointant la possibilité d'ouvrir des comptes à l'aide de faux documents d'identité.

La Bafin lui a ensuite infligé en 2021 une amende de 4,25 millions d'euros pour des failles dans son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et nommé à l'époque un représentant spécial afin de superviser l'amélioration de la gestion des risques de fraude. Une mission ayant pris fin en 2024.

Banque 100% en ligne, N26 est active dans 24 pays, revendique plus de 7 millions de clients et emploie plus de 1.500 personnes.