Allemagne: méga commande pour le chantier naval Meyer Werft, temporairement nationalisé

L'un des plus gros chantiers navals d'Allemagne, Meyer Werft, a annoncé lundi une commande de navires allant jusqu'à 10 milliards d'euros de la part de l'armateur suisse MSC Croisières, une aubaine pour l'entreprise sauvée par l'Etat l'an dernier.

( AFP / FOCKE STRANGMANN )

Ce fleuron de l'industrie navale a signé une "lettre d'intention" avec son partenaire suisse pour produire quatre à six bateaux de croisière d'une valeur pouvant atteindre 10 milliards d'euros, selon un communiqué.

Avec ce contrat, les ateliers historiques de Meyer-Werft à Papenbourg (nord-ouest) pourront tourner à plein régime jusqu'en 2035, selon l'entreprise, l'une des rares en Europe à construire ces navires géants et qui emploie plus de 30.000 personnes dans le monde.

"Ce contrat garantit l'avenir de Meyer Werft et celui de tous ses employés", a déclaré la ministre de l'économie Katherina Reiche lors d'une conférence de presse à Berlin.

Confronté à d'importants problèmes de trésorerie, Meyer Werft a été nationalisé temporairement fin 2024 et est aujourd'hui détenu à 80% par l'Etat et la région de Basse-Saxe.

"Nous pouvons dire que cette décision était la bonne, car il ne s’agit plus de sauvetage. Il s’agit désormais d’une perspective", "de stabilité et de croissance", a-t-elle ajouté.

Ces chantiers sont aussi "essentiels" pour "garantir la capacité de défense que nous voulons atteindre en Allemagne", a indiqué le ministre-président de Basse Saxe Olaf Lies, dans un contexte de réarmement européen face aux tensions avec la Russie.

"Il y avait une inquiétude incroyable dans la région et dans toute l'Allemagne" quant au sort de Meyer-Werft, dont plus de 1.800 fournisseurs dépendent, selon lui.

La pandémie et la guerre en Ukraine avaient mis le groupe en danger, dans une industrie allemande plombée par la crise depuis plusieurs années.

Sous l'impulsion de l'ancien chancelier social-démocrate Olaf Scholz, Berlin avait octroyé un prêt de 2,6 milliards d'euros à Meyer-Werft fin 2024.

Selon Mme Reiche, Berlin poursuit "l’objectif clair de la reprivatisation" du chantier naval, la restructuration devant être achevée d'ici fin 2028.

Dans un communiqué, le syndicat IG Metall dit espérer "une stabilité à long terme" avec ce contrat, qui "doit s’accompagner de la mise en œuvre de la garantie d’emploi convenue pour au moins 3.100 salariés à Papenburg".

Plusieurs poids lourds de l'économie allemande ont bénéficié de soutien public ces dernières années, comme la compagnie aérienne Lufthansa, le voyagiste TUI et l'énergéticien Uniper.