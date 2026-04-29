Pernod Ricard et Brown-Forman, propriétaire de Jack Daniel's, mettent fin à leurs négociations en vue d'une fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du porte-parole de Pernod aux paragraphes 8 à 10) par Abigail Summerville et Emma Rumney

Pernod Ricard

PERP.PA et Brown-Forman BFb.N ont mis fin à leurs discussions de fusion après que le groupe français de spiritueux et le propriétaire du whisky Jack Daniel's, basé dans le Kentucky, n'aient pas réussi à s'entendre sur des conditions mutuellement acceptables, ont-ils déclaré mardi.

Les deux sociétés avaient révélé le mois dernier qu'elles étaient en pourparlers concernant une fusion potentielle qui aurait réuni le deuxième plus grand fabricant mondial de spiritueux et le plus grand producteur de whisky américain.

Au cours des négociations, le groupe américain de spiritueux Sazerac, propriétaire de marques telles que la tequila Corazon et la vodka Svedka, s'est présenté ce mois-ci comme un nouveau candidat à l'acquisition de Brown-Forman .

« Pernod Ricard reste pleinement concentré et confiant dans sa stratégie et son modèle opérationnel, soutenu par des équipes solides et engagées à travers le Groupe pour créer de la valeur durable à long terme pour toutes les parties prenantes », a déclaré la société mardi.

Brown-Forman, dont les actions ont reculé d’environ 5% en séance prolongée, a déclaré qu’il comptait se concentrer sur des « priorités stratégiques et opérationnelles », notamment « débloquer la croissance future en étendant notre présence géographique ».

DÉCISION D'UN COMMUN ACCORD

Un porte-parole de Pernod a déclaré à Reuters que la décision de mettre fin aux négociations était "mutuelle" et que les deux sociétés avaient estimé qu'elle était dans le meilleur intérêt des actionnaires.

Cette décision reflétait une "combinaison d'éléments" liés à la structure de la dette et à la situation économique, et non un problème particulier, a poursuivi le porte-parole.

Une source a indiqué que la famille qui contrôle le fabricant de Jack Daniel's privilégiait une vente potentielle au distillateur français plutôt que la proposition concurrente de Sazerac.

Les conditions proposées pour l'accord avec Pernod, qui aurait combiné des paiements en espèces et en actions, auraient permis à la famille Brown, qui contrôle le fabricant de Jack Daniel's depuis 1870, de conserver une participation significative et une certaine influence dans la société fusionnée, a déclaré une source à Reuters la semaine dernière.

En revanche, Sazerac , contrôlé par la famille Goldring, a proposé à Brown-Forman environ 15 milliards de dollars, soit 32 dollars par action, a déclaré ce mois-ci une source proche du dossier.

Des conseillers du secteur avaient indiqué que l'approche de Sazerac nécessiterait probablement une offre entièrement en espèces et un effet de levier plus important, ce qui contraindrait de fait la famille Brown à céder le contrôle.