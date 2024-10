Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pernod Ricard: cession de plusieurs marques nordiques information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 17:59









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce la signature d'un accord pour la cession de la liqueur Minttu et de l'ensemble de son portefeuille de marques nordiques locales produites à Turku (Finlande) à Oy Hartwall AB, filiale du groupe danois Royal Unibrew.



La cession porte sur des marques de spiritueux, de vins et de liqueurs, dont la plus connue est la liqueur Minttu , ainsi que les actifs de production correspondants situés à Turku.



Hartwall acquiert également les liqueurs Lapponia, une large gamme de vins de baies et de fruits, ainsi que différentes marques de glögi (vin chaud épicé des pays nordiques).



'Cette opération permettra à Pernod Ricard de concentrer ses ressources sur ses marques premium de spiritueux internationaux et de champagnes' indique le groupe.





