Pernod-Ricard : a pris un faux départ le 20 février, retombe sous 86E
Le titre dessine l'ébauche d'une figure de retournement moyen terme en "U" (rebond parabolique) sur 72,9E mais cela reste à confirmer : le cours bute sur les MM à 50 semaines et à 200 jours (86/86,5E).
Il va falloir les refranchir pour valider une dynamique haussière, et au-delà du "pic" des 90,3E du 22/10/2025 s'ouvrirait ainsi le chemin du palier de résistance des 105E.
