Pernod-Ricard : a pris un faux départ le 20 février, retombe sous 86E
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 11:12

Pernod-Ricard a pris un faux départ le 20 février en soulevant brièvement la résistance des 86E du 7 avril et 23 juin 2025... pour retomber aussitôt sus 83,5E.
Le titre dessine l'ébauche d'une figure de retournement moyen terme en "U" (rebond parabolique) sur 72,9E mais cela reste à confirmer : le cours bute sur les MM à 50 semaines et à 200 jours (86/86,5E).
Il va falloir les refranchir pour valider une dynamique haussière, et au-delà du "pic" des 90,3E du 22/10/2025 s'ouvrirait ainsi le chemin du palier de résistance des 105E.

