 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les JO-2026, un observatoire précieux pour préparer les Alpes 2030
information fournie par AFP 23/02/2026 à 13:08

Les présidents des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke (g) etProvence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier, hôtes des Jeux d'hiver 2030, lors de la cérémonie de clôture de JO de Milan Cortina, le 23 février 2026 à Vérone ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Les présidents des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke (g) etProvence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier, hôtes des Jeux d'hiver 2030, lors de la cérémonie de clôture de JO de Milan Cortina, le 23 février 2026 à Vérone ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Transports, infrastructures mais aussi ambiance: les JO-2026 de Milan Cortina ont été un véritable laboratoire pour les organisateurs des Jeux 2030 dans les Alpes françaises, qui vont être confrontés aux mêmes défis logistiques entre des sites olympiques distants de centaines de kilomètres.

. Le modèle "éclaté" a-t-il globalement convaincu?

Amélie Oudéa-Castéra, présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), a "complètement ressenti l'esprit olympique" lors de ces Jeux italiens répartis sur sept sites et 22.000 km2. Elle estime que ce "modèle par 'clusters' a été validé", tout comme la cérémonie d'ouverture "en simultané" à Milan et dans trois autres sites (Cortina, Livigno et Predazzo). Cette quinzaine olympique, dit-elle à l'AFP, "nous rend ultra enthousiastes dans la perspective de 2030".

"L'Italie a bien géré, et il faut qu'on en tire des enseignements pour nous", résume la ministre des Sports, Marina Ferrari, alors que les Jeux de 2030 seront eux aussi répartis sur plusieurs zones.

A la Ice Skating Arena de Milan ou sur le site de biathlon d'Anterselva, "on a pu voir comment on réutilisait les infrastructures existantes avec des installations provisoires pour les faire monter en capacité, car c'est une similitude avec Alpes 2030", ajoute la ministre, qui dit aussi avoir été "rassurée en termes de copie budgétaire".

Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une des deux régions hôtes en 2030, explique "n'avoir fait que poser des questions, s'imbiber, regarder, essayer de comprendre". Une des leçons à retenir, observe-t-il, c'est "l'obligation de décentraliser par sites sinon ça prend trop de temps pour les décisions".

"Le modèle éclaté, c'est l'avenir", juge Ludovic Royé, président de l'Association des Directeurs techniques nationaux (DTN). "A la rigueur, poursuit-il, ça peut être une problématique pour les officiels qui doivent aller sur tous les sites, mais pas pour les athlètes, les staffs, ni pour le public qui va seulement voir une ou deux disciplines vu le prix des places."

. Pour les athlètes, une expérience à "optimiser"

Le porte-drapeau français Clément Noël, qui a passé les Jeux à Bormio, a dit "ne pas avoir (eu) l'impression d'avoir vécu une cérémonie" d'ouverture. "Il n’y a pratiquement aucun esprit olympique ici. Ça ressemble plus à une simple Coupe du monde", a déploré le skieur suisse Marco Odermatt, rejoint par la skieuse italienne Sofia Goggia selon laquelle "en Coupe du monde, il y a davantage de monde".

Le podium du géant masculin des JO de Milan Cortina, le 14 février 2026 à Bormio ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le podium du géant masculin des JO de Milan Cortina, le 14 février 2026 à Bormio ( AFP / Fabrice COFFRINI )

"C'était frappant à l'arrivée sur Bormio, et notamment pour l'alpin homme, où je trouve qu'effectivement, en termes d'optimisation spectateurs et d'ambiance, c'était en deçà de ce qu'on a pu retrouver au ski de fond, au biathlon ou dans les enceintes du hockey sur glace, de la longue piste (en patinage de vitesse). Ça va être des enseignements précieux pour essayer d'avoir sur chaque site une dynamique encore plus puissante pour porter nos Français", souligne Yann Cucherat, manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport (ANS).

"Du point de vue de l'expérience des athlètes, il y a probablement encore un petit peu d'optimisation à mener", en "veillant notamment à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde sur les différents sites simultanés" lors de la cérémonie d'ouverture, renchérit Amélie Oudéa-Castéra.

Marina Ferrari a également dit "pouvoir entendre" que "ça pouvait être un petit regret pour les athlètes de ne pas être tous ensemble pour ouvrir les Jeux".

. Une attention décuplée pour la logistique et les transports

"On l'avait déjà dans notre 'scope', mais on a bien pris la mesure de l'enjeu important du déplacement et de l'organisation des mobilités et des flux de spectateurs", souligne la ministre des Sports, qui indique par exemple avoir eu "quelques kilomètres de bouchons en montant à Anterselva".

En matière d'antidopage aussi, "comme Milan Cortina, les Alpes 2030 vont être confrontés au sujet de la distance entre les sites, et il va sans doute falloir adapter le modèle car ce qu'on avait fait à Paris 2024 n'est pas duplicable, le laboratoire de référence pour les analyses sera à Paris" et il faudra faire converger les échantillons après les prélèvements, anticipe Jérémy Roubin, secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

Du côté des 450 volontaires français engagés pendant les Jeux de Milan Cortina, "l'expérience a été très bonne pour la majorité" mais "il faudra travailler l'anticipation avec Alpes 2030: une grande partie d'entre nous a eu son calendrier un mois seulement avant le début des Jeux; pour trouver un logement à ce moment-là c'est impossible", souligne Fabian Tosolini, à la tête de l'Association des Volontaires français.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Advocaat dit ciao à Curaçao
    Advocaat dit ciao à Curaçao
    information fournie par So Foot 23.02.2026 14:21 

    La famille avant le football. Comme l’a annoncé ce lundi la fédération de football de Curaçao, le Néerlandais Dick Advocaat quitte son poste de sélectionneur national de l’état insulaire . Advocaat était devenu sélectionneur de la Blauwe Familie il y a deux ans ... Lire la suite

  • Le Boracay au large de Saint-Nazaire, le 1er octobre 2025. ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Flotte fantôme russe : deux agents de sécurité russes étaient à bord du Boracay, arraisonné par les commandos français
    information fournie par Boursorama avec Media Services 23.02.2026 14:13 

    Leur rôle à bord était "d'assurer la protection du navire et surtout de faire en sorte que le capitaine respecte bien les ordres donnés en conformité avec les intérêts russes", mais aussi de collecter du "renseignement" le long des côtes européennes. Deux employés ... Lire la suite

  • Droits de douane de Trump : game over ?
    Droits de douane de Trump : game over ?
    information fournie par Ecorama 23.02.2026 14:10 

    La Cour suprême américaine a annulé une large partie des droits de douane instaurés l'an dernier par Donald Trump, estimant que seul le Congrès peut imposer de telles mesures en temps de paix. Un revers institutionnel majeur pour le président, qui dénonce une décision ... Lire la suite

  • Vue aérienne du Boracay, prise au port de Saint-Nazaire, le 1e octobre 2025 ( AFP / Damien MEYER )
    Ouverture du procès du commandant d'un pétrolier de la flotte fantôme russe
    information fournie par AFP 23.02.2026 14:08 

    Le procès du commandant chinois du Boracay, un pétrolier de la flotte fantôme russe arraisonné par la France en septembre au large de la Bretagne, s'est ouvert lundi à Brest (ouest), en son absence. Actuellement en mer, Chen Zhangjie, 39 ans, commandant chinois ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank