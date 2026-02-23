Ukraine: Macron appelle l'UE à "avancer" pour adopter les nouvelles sanctions contre la Russie

Le président français Emmanuel Macron à Paris le 23 février 2026 ( POOL / Thomas Padilla )

Le président français Emmanuel Macron a appelé lundi l'Union européenne à continuer à accroître la "pression" sur la Russie dans la guerre en Ukraine et à adopter un 20e paquet de sanctions, bloqué par la Hongrie.

"Nous continuerons d'augmenter la pression sur la Russie", a-t-il dit au côté de son homologue finlandais Alexander Stubb alors que la guerre en Ukraine entre mardi dans sa cinquième année.

"Nous devons avancer sur le 20e paquet de sanctions de l'Union européenne et des discussions se tiendront dans les prochains jours", a ajouté Emmanuel Macron.

La Commission européenne a mis sur la table un nouveau "paquet" de sanctions contre la Russie depuis son invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, en vue d'une adoption par les ministres des Affaires étrangères avant mardi, date anniversaire de cette invasion.

Mais la Hongrie a annoncé ce weekend son intention de bloquer cette adoption, tant qu'elle n'aura pas obtenu la reprise des livraisons de pétrole russe via un oléoduc, actuellement endommagé et qui traverse l'Ukraine.

Emmanuel Macron a aussi affiché sa détermination à "mettre en œuvre le prêt (européen) de 90 milliards d'euros" en faveur de l'Ukraine dont le principe a été adopté en décembre par l'UE.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a assuré qu'il bloquerait également l'adoption de ce prêt, pour les mêmes raisons.

"Les engagements politiques et la parole donnée au dernier Conseil européen seront tenus. Il ne peut en être autrement", a martelé le président français.

Le président finlandais, dont le pays a adhéré à l'Otan après le début de la guerre en Ukraine, a déclaré pour sa part que l'offensive russe était un "échec stratégique", "militaire" et "économique" pour le président Vladimir Poutine.

Le maître du Kremlin n'a "pas voulu que l'Otan s'élargisse, la Finlande et la Suède y sont" entrées, a relevé Alexander Stubb. "C'est aussi un échec militaire. Il perd beaucoup de soldats maintenant", a-t-il ajouté.

Les deux dirigeants ont également insisté sur la nécessité pour les Européens de renforcer leur "posture de défense dans l'Arctique", face aux ambitions russes et chinoises dans la région mais aussi celles de Donald Trump au Groenland.

Ils participeront ensemble à une visioconférence des pays baltes et nordiques du groupe NB8 (Finlande, Suède, Danemark, Norvège, Islande, Estonie, Lettonie, Lituanie) à 14H00 (13H00 GMT) pour évoquer la sécurité en Arctique après la crise autour des visées américaines sur le Groenland.