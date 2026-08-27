Pernod Ricard : -7%, efface tous ses gains depuis le 24 juillet

Pernod Ricard dévisse de -7%, sous 63 EUR (au plus bas depuis le 24 juillet) après publication d'un recul de 14% des ventes aux Etats-Unis et de -19% en Chine, le seul rayon de soleil se matérialise en Inde ( 7%) : au global, le C.A recule de -3,9% au lieu de -3,7% anticipé.

Le titre retombe au contact de son support oblique moyen terme et pourrait s'en aller retester dans la foulée le plancher des 62 EUR des 18 juin, 1er et 23 juillet.