Permira et Warburg se rapprochent d'un accord de 8,2 milliards de dollars pour Clearwater Analytics, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des sources, ajout de la valeur de l'opération et du contexte) par Milana Vinn

Un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Permira et Warburg Pincus a conclu un accord pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité Clearwater Analytics Holdings pour environ 8,2 milliards de dollars, y compris la dette, ont déclaré deux sources familières avec le sujet.

Permira et Warburg Pincus ont accepté de privatiser Clearwater au prix de 24,55 dollars par action, récupérant ainsi la propriété de l'actif qu'ils détenaient conjointement il y a près de cinq ans avant d'introduire la société en bourse, selon les sources.

L'accord, qui a été signé samedi en fin de journée et devrait être annoncé lundi, comprend la participation de plusieurs investisseurs minoritaires, dont Francisco Partners et Temasek, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire.

Permira et Warburg Pincus se sont refusés à tout commentaire, tandis que Clearwater, Francisco Partners et Temasek n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Plus tôt dans la journée de dimanche, Bloomberg News a rapporté que Permira et Warburg Pincus étaient sur le point de conclure un accord pour l'acquisition de Clearwater Analytics.

Clearwater, dont le siège se trouve à Boise, dans l'Idaho, fabrique des logiciels qui aident les entreprises à gérer leurs portefeuilles d'investissement.

Une source au fait du dossier a déclaré à Reuters le mois dernier que Warburg Pincus et Permira avaient soumis une offre conjointe pour acheter Clearwater, environ quatre ans après avoir aidé le fabricant de logiciels à s'introduire en bourse.

La semaine dernière, l' investisseur activiste Starboard Value a pris une participation de près de 5 % dans Clearwater, pariant sur le fait qu'elle était sous-évaluée, alors que les investisseurs s'inquiètent de l'intégration de ses récentes acquisitions.

Clearwater, qui est entrée en bourse en 2021 avec une évaluation de 5,5 milliards de dollars, avait une capitalisation boursière d'environ 6,5 milliards de dollars dimanche, selon les données de LSEG.

Warburg Pincus et Permira sont restés propriétaires majoritaires de Clearwater lors de l'introduction en bourse de 2021 et ont réduit leur participation au fil du temps, notamment en vendant certaines catégories d'actions.