Performance record de +164,57% pour le fonds BNP Paribas Energy Transition*

Profitant d'une véritable tendance de fond se traduisant par une sensibilité de plus en plus forte des investisseurs aux enjeux environnementaux, le fonds BNP Paribas Energy Transition a connu une année exceptionnelle. Il totalise à ce jour 3,2 milliards d'euros d'encours*.

Dans un contexte où les investisseurs sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux, le fonds a connu une demande accrue de la part de clients désireux de profiter des opportunités présentées par les entreprises qui participent à la transition énergétique.

En 2020, le fonds BNP Paribas Energy Transition, géré par BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM »), a affiché une performance de 164,57%, (nette des frais, devise EUR) soit plus de 157,92% que son indice de référence (l'indice MSCI AC World EUR) [2,3]. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.

Après une très belle année, les co-gérants du fonds Ulrik Fugmann et Edward Lees sont très optimistes quant à la poursuite de la compétitivité et de la rentabilité des entreprises développant des solutions de transition énergétique. « Nous sommes convaincus que les fortes perspectives de croissance que nous avons récemment observées demeureront dans un avenir proche, car les entreprises qui offrent des solutions environnementales pour accélérer la transition énergétique sont encouragées par le rythme des changements réglementaires et la rentabilité croissante des énergies renouvelables. Les domaines représentant de telles opportunités incluent l'hydrogène vert et les piles à combustible, qui ont tous deux récemment bénéficié des politiques environnementales de l'Union européenne et de la Chine. », estime Edward Lees, co-gérant de BNP Paribas Energy Transition.

« Les progrès technologiques, la capacité des entreprises à prospérer sans avoir besoin de subventions et les engagements de neutralité carbone pris par de nombreux gouvernements pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris créent un contexte positif pour des gérants comme nous, attachés à la sélectivité et à la gestion active. À l'inverse, le coût de renoncement pour ceux qui ignorent le changement en cours pourrait s'avérer significatif. », ajoute Ulrik Fugmann, co-gérant de BNP Paribas Energy Transition.

Les entreprises de ce secteur bénéficient en effet de tendances structurelles favorables, telles que les progrès technologiques, les changements réglementaires et la croissance de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique des acteurs économiques.

Le fonds investit dans tous les domaines relatifs à la transition énergétique résultant de l'augmentation de la demande d'énergie, de l'évolution du mix énergétique et du besoin croissant de solutions éco-énergétiques pour lutter contre le changement climatique. Il se compose d'un portefeuille d'actions concentré d'entreprises européennes, asiatiques et américaines qui conduisent le changement à travers trois thèmes majeurs : la décarbonisation, la digitalisation et la décentralisation.

Les sociétés du portefeuille sont généralement celles qui développent des solutions dans le domaine de la production d'énergie renouvelable et de la transition, pour remplacer le charbon, le pétrole ou le gaz; celles qui offrent une technologie conçue pour améliorer l'efficacité énergétique ou réduire les déchets (par exemple, des processus à faible émission de CO2 pour les industries à forte intensité énergétique, telles que la production de ciment ou d'acier); ou celles qui développent des infrastructures énergétiques, telles que les réseaux de transport ou les installations de stockage. De plus, compte tenu de l'importance pour l'efficacité énergétique des développements dans le domaine du Big Data, de l'intelligence artificielle et de la robotique, de nombreuses entreprises bénéficient également des avancées technologiques dans ces domaines.

Ulrik Fugmann et Edward Lees travaillent ensemble depuis 20 ans, au cours desquels ils ont géré une gamme de stratégies énergétiques et environnementales. Chez BNPP AM, ils dirigent également BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Fund (« EARTH »), un fonds d'actions internationales « long/short » lancé en juillet 2020, qui investit dans les entreprises répondant à des défis environnementaux dans les marchés de l'énergie, des matériaux, de l'agriculture et de l'industrie.

BNP Paribas Energy Transition est un compartiment de BNP Paribas Funds, SICAV de droit luxembourgeois conforme à la directive 2009/65/CE.

BNP Paribas EARTH est un compartiment de BNP Paribas Funds, SICAV de droit luxembourgeois conforme à la directive 2009/65/CE.

Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l'intégralité de leur placement. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter au prospectus et DICI des fonds. Avant de souscrire, vous devez lire la version la plus récente du prospectus et DICI disponibles gratuitement sur notre site www.bnpparibas-am.com.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.

[1] Source : BNP Paribas Asset Management La taille du fonds BNP Paribas Energy Transition s'élevait à 3 163,148 Millions Euro au 28 janvier 2021.

[2] Source : BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Energy Transition a généré un rendement de 164,57% entre le 01/01/20 et le 31/12/20, contre un rendement de 6,65% pour l'indice MSCI AC World (EUR) NR.

[3] Les performances calendaires nette de frais pour 2016 :34,60%, pour 2017 : -13,91%, pour 2018 : -19,37%, pour 2019 : 4,44% et pour 2020 : 164,57%. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.