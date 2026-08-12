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Performance Food en baisse après des ventes trimestrielles inférieures aux prévisions
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 15:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action de Performance Food Group PFGC.N recule de 6% à 106,70 dollars

** La société n'a pas atteint ses prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, pénalisée par la morosité des consommateurs dans un contexte d'incertitude macroéconomique

** Chiffre d'affaires trimestriel de 18,03 milliards de dollars, contre des estimations de 18,14 milliards de dollars – données LSEG

** Elle affiche toutefois un bénéfice par action ajusté trimestriel de 1,59 $, dépassant les estimations de 1,38 $

** La société prévoit pour l'exercice 2027 un Ebitda ajusté compris entre environ 2,125 milliards et 2,225 milliards de dollars, contre des estimations de 2,19 milliards de dollars

** Elle prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre environ 72,5 milliards et 73 milliards de dollars, contre des estimations de 72,63 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 27% depuis le début de l'année

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PERFORMANCE FOOD
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