PepsiCo va réduire ses coûts alors que la faiblesse de ses activités en Amérique du Nord pèse sur ses prévisions de bénéfice de base

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PepsiCo PEP.O a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel de base et a annoncé qu’elle allait mettre en œuvre des mesures supplémentaires de réduction des coûts, avertissant que les efforts visant à relancer la croissance et la rentabilité de ses activités cruciales en Amérique du Nord prenaient plus de temps que prévu.

Cela met en évidence un défi plus large dans le secteur de l'alimentation emballée, où des entreprises telles que General Mills GIS.N , McCormick MKC.N et Conagra Brands CAG.N dépensent davantage en promotions et en initiatives visant à rendre les produits plus abordables afin de relancer la demande, tout en faisant face à la hausse des coûts des intrants.

« Des mesures supplémentaires de réduction des coûts structurels sont en cours d’identification et seront mises en œuvre dans les mois à venir afin de contribuer au financement d’investissements visant à accélérer la croissance organique du chiffre d’affaires et à atténuer les effets de la hausse de l’inflation des coûts des intrants », a déclaré Ramon Laguarta, directeur général de PepsiCo, dans un communiqué.

PepsiCo est confrontée à un ralentissement de son activité en Amérique du Nord. Les volumes du segment alimentaire sont restés stables au troisième trimestre clos le 5 septembre, tandis que ceux du segment des boissons ont reculé de 2 % par rapport à l’année précédente.

Cette région reste un point faible pour l’entreprise, malgré ses efforts pour réduire les prix jusqu’à 15 % sur des produits tels que Lay’s et Doritos en février.

Le mois dernier, PepsiCo a annoncé qu’elle allait augmenter les prix de certains produits aux États-Unis afin de compenser la hausse des coûts et d’améliorer sa rentabilité en Amérique du Nord, où les marges ont été affectées par des initiatives visant à rendre les produits plus abordables, par une augmentation des dépenses marketing et par une demande faible.

La société subit des pressions pour redynamiser son activité de sodas, faire remonter le cours de son action et envisager la cession d’actifs alimentaires non stratégiques depuis que l’investisseur activiste Elliott Investment Management a révélé l’année dernière détenir une participation d’environ 4 milliards de dollars .

À l’issue de discussions avec Elliott, PepsiCo a annoncé en décembre qu’elle allait revoir sa chaîne d’approvisionnement nord-américaine et mettre en œuvre des mesures de réduction des coûts ambitieuses.

« En Amérique du Nord, nous restons déterminés à améliorer la croissance et la marge opérationnelle courante. Cependant, cela prend plus de temps que prévu », a déclaré Steve Schmitt, directeur financier de PepsiCo, dans un communiqué préparé à l’avance.

L'action de la société a progressé d'environ 1 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La société prévoit que le bénéfice par action de base de l’exercice 2026, après ajustement des fluctuations de change, augmentera de 1 % à 2 %, contre une prévision antérieure tablant sur une hausse comprise entre 4 % et 6 % (dans le bas de la fourchette).

Elle prévoit également une hausse du chiffre d’affaires organique annuel d’environ 3 %, contre une prévision antérieure comprise entre 2 % et 4 %.

Toutefois, son chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 5,6 % pour s'établir à 25,27 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 24,96 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Son bénéfice par action de base trimestriel, à 2,34 dollars, a dépassé les estimations, qui s'élevaient à 2,29 dollars.