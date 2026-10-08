PepsiCo revoit ses prévisions à la baisse et intensifie ses mesures de réduction des coûts alors que la reprise en Amérique du Nord tarde à se concrétiser

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* PepsiCo revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice récurrent et s'engage à intensifier ses efforts de réduction des coûts

* La reprise en Amérique du Nord prend plus de temps que prévu, selon le directeur financier

* Le directeur général Laguarta fait face à une pression croissante, selon un investisseur

* La contraction des marges met en évidence les difficultés de rentabilité

(Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique post-résultats aux paragraphes 12 et 14)

par Anuja Bharat Mistry et Alexander Marrow

PepsiCo PEP.O a averti jeudi que la reprise de la croissance et des marges sur son marché clé nord-américain prenait plus de temps que prévu et a déclaré que la société allait poursuivre ses efforts de réduction des coûts afin de compenser la faiblesse de la demande pour ses snacks et ses boissons.

Confrontée à des coûts de production élevés, à l’impact de l’inflation sur la demande et à la menace croissante des médicaments amaigrissants à base de GLP-1, la société vise des gains de productivité records dans le cadre de son plan de redressement lancé après que l’investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation d’environ 4 milliards de dollars il y a un an.

Le chiffre d’affaires de PepsiCo au troisième trimestre a dépassé les attentes du marché et la société a ajusté ses prévisions de croissance organique pour 2026, les portant à environ 3% contre une fourchette précédente de 2% à 4%, mais a souligné que l’amélioration de la croissance et de la marge opérationnelle de base en Amérique du Nord prenait plus de temps que prévu.

« Nous nous attendons à ce que la marge opérationnelle de base en Amérique du Nord reste sous pression au quatrième trimestre », a déclaré Steve Schmitt, directeur financier.

La marge opérationnelle de base de PepsiCo a reculé de 35 points de base au troisième trimestre par rapport à l’année précédente et affichait une baisse de 25 points de base depuis le début de l’année, s’établissant à 16,5% du chiffre d’affaires. En décembre, à l’issue de discussions avec Elliott, PepsiCo avait annoncé qu’elle visait une amélioration de 100 points de base sur trois ans.

La société a également revu à la baisse ses prévisions pour l’exercice 2026 concernant le bénéfice par action de base, après ajustement des fluctuations de change, pour une hausse comprise entre 1% et 2%, alors que les prévisions antérieures tablaient sur la fourchette basse de 4% à 6%.

Ce défi concerne l’ensemble du secteur. Les fabricants de produits alimentaires emballés tels que General Mills GIS.N , McCormick MKC.N et Conagra Brands CAG.N consacrent davantage de moyens aux promotions et aux initiatives visant à rendre leurs produits plus abordables afin de relancer la demande, tout en faisant face à la hausse des coûts des matières premières.

PepsiCo, dont l’action avait atteintcette semaineson plus bas niveau depuis plus de six ans, a progressé d’environ 2% en début de séance.

La société élargit sa gamme de produits riches en protéines pour faire face à la menace que représentent les médicaments à base de GLP-1, et son directeur général, Ramon Laguarta, a déclaré que des réductions de coûts supplémentaires seraient mises en œuvre dans les mois à venir afin d’accélérer la croissance organique du chiffre d’affaires et de lutter contre l’inflation des coûts des intrants.

Les activités internationales de PepsiCo continuent d’afficher de bons résultats, mais l’Amérique du Nord reste confrontée à des difficultés, avec des volumes de produits alimentaires stables au troisième trimestre et des volumes de boissons en baisse de 2% par rapport à l’année dernière. Les dirigeants ont indiqué qu’ils s’attendaient à ce que les consommateurs de la région restent sous pression au cours des 12 à 18 prochains mois.

« L'activité boissons continue de décevoir, et nous pensons que PepsiCo continuera de céder des parts de marché tant à Coca-Cola qu'à Keurig Dr Pepper », a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets. « PepsiCo devra refranchiser intégralement son activité boissons, sous peine de continuer à perdre des parts de marché. »

En février, PepsiCo a baissé les prix de produits tels que Lay’s et Doritos jusqu’à 15%, mais a annoncé le mois dernier qu’elle augmenterait les prix de certaines chips afin de compenser la hausse des coûts des matières premières. Les dirigeants s’attendent à ce que les prix de l’année prochaine soient inférieurs aux niveaux de 2025.

LE directeur général FACE À UNE PRESSION CROISSANTE

Le directeur général Laguarta a su gagner un peu de crédit grâce aux résultats internationaux, mais la pression qui pèse sur lui est forte et ne cesse de croître, a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, un investisseur de PepsiCo, soulignant que la patience du conseil d’administration et des actionnaires activistes avait ses limites.

« Les deux prochains trimestres devront montrer un véritable tournant en Amérique du Nord, sinon la pression passera de “réussir le redressement” à “expliquer pourquoi vous êtes toujours la bonne personne pour le mener” », a-t-il déclaré.