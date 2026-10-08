 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PepsiCo revoit à la baisse de ses prévisions, annonce de nouvelles réductions des coûts
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 13:19

Ajouter Boursorama à vos sources

PepsiCo PEP.O a annoncé jeudi son intention de mettre en œuvre de nouvelles mesures de réduction des coûts après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel récurrent, en raison d'une demande atone pour ses snacks et ses boissons en Amérique du Nord et de la hausse des coûts des matières premières.

Tous les géants américains de biens de grande consommation - PepsiCo mais ausssi General Mills GIS.N , McCormick MKC.N et Conagra Brands CAG.N - évoluent dans un contexte difficile.

D'une part, la flambée des coûts des matières premières pèse sur leurs marges et, d'autre part, la prudence des consommateurs, en raison notamment de la hausse des prix de l'essence, freine la demande.

"De nouvelles mesures structurelles de réduction des coûts sont en cours d'identification et seront mises en œuvre dans les mois à venir afin de contribuer au financement d'investissements visant à accélérer la croissance organique du chiffre d'affaires et à atténuer les effets de l'inflation liée à la hausse des coûts des intrants", a déclaré le PDG Ramon Laguarta dans un communiqué.

L'action de la société progressait d'environ 1% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La société prévoit que le bénéfice par action de base de l’exercice 2026, après ajustement des fluctuations de change, augmentera de 1% à 2%, contre une prévision précédente tablant sur une hausse comprise entre 4% et 6% (dans le bas de la fourchette).

Elle prévoit également une hausse du chiffre d'affaires organique annuel d'environ 3%, contre une première estimation d'une fourchette comprise entre 2% et 4%.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

CONAGRA FOODS
13,245 USD NYSE -1,56%
GENERAL MILLS
31,775 USD NYSE -1,27%
MCCORMIC NON VTG
45,270 USD NYSE -0,33%
PEPSICO
123,7300 USD NASDAQ -1,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 709,05 -0,77%
Pétrole Brent
105 +3,75%
HAFFNER ENERGY
0,686 -6,41%
2CRSI
24,3 -3,03%
SOCIETE GENERALE
62,53 -2,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank