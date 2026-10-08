PepsiCo revoit à la baisse de ses prévisions, annonce de nouvelles réductions des coûts

PepsiCo PEP.O a annoncé jeudi son intention de mettre en œuvre de nouvelles mesures de réduction des coûts après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel récurrent, en raison d'une demande atone pour ses snacks et ses boissons en Amérique du Nord et de la hausse des coûts des matières premières.

Tous les géants américains de biens de grande consommation - PepsiCo mais ausssi General Mills GIS.N , McCormick MKC.N et Conagra Brands CAG.N - évoluent dans un contexte difficile.

D'une part, la flambée des coûts des matières premières pèse sur leurs marges et, d'autre part, la prudence des consommateurs, en raison notamment de la hausse des prix de l'essence, freine la demande.

"De nouvelles mesures structurelles de réduction des coûts sont en cours d'identification et seront mises en œuvre dans les mois à venir afin de contribuer au financement d'investissements visant à accélérer la croissance organique du chiffre d'affaires et à atténuer les effets de l'inflation liée à la hausse des coûts des intrants", a déclaré le PDG Ramon Laguarta dans un communiqué.

L'action de la société progressait d'environ 1% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La société prévoit que le bénéfice par action de base de l’exercice 2026, après ajustement des fluctuations de change, augmentera de 1% à 2%, contre une prévision précédente tablant sur une hausse comprise entre 4% et 6% (dans le bas de la fourchette).

Elle prévoit également une hausse du chiffre d'affaires organique annuel d'environ 3%, contre une première estimation d'une fourchette comprise entre 2% et 4%.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)