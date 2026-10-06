PepsiCo, Monster et Reliance obtiennent un répit en Inde sur les boissons énergisantes

La Haute Cour de Delhi a autorisé PepsiCo, Monster Beverage et Reliance Consumer à continuer d'écouler leurs stocks existants portant l'appellation "boisson énergisante". En revanche, tous les produits fabriqués après mardi devront abandonner cette dénomination. Red Bull avait déjà obtenu un assouplissement similaire la semaine dernière, alors que le tribunal doit poursuivre l'examen des différents recours dans les prochaines semaines.

La décision apporte un répit aux fabricants après l'interdiction imposée en juin par la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) aux boissons fortement caféinées utilisant cette appellation. PepsiCo, Monster et Reliance affirment que les saisies et retraits de centaines de millions de produits ont entraîné des pertes financières et perturbé leurs investissements. Lors de l'audience concernant Reliance, la Haute Cour a également reproché au régulateur de ne pas avoir laissé suffisamment de temps à l'entreprise pour s'adapter.

Le conflit intervient alors que la FSSAI renforce ses contrôles sur la sécurité alimentaire et les avertissements relatifs aux ingrédients. L'enjeu commercial est important pour les groupes concernés, le marché indien des boissons énergisantes devant atteindre 1,6 milliard de dollars d'ici 2028, avec des ventes progressant de 12,6% par an selon Euromonitor. Reliance, qui a relancé Campa en 2023, cherche notamment à gagner du terrain face à Coca-Cola et PepsiCo grâce à des prix bas et à son vaste réseau de distribution.