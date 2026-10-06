PepsiCo et Monster obtiennent un sursis judiciaire concernant l'utilisation de la mention « boisson énergisante »

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Un tribunal indien a suspendu mardi la décision de l'autorité de régulation alimentaire visant à interdire à PepsiCo PEP.O et à Monster Beverage MNST.O d'utiliser la mention « boisson énergisante » sur leurs canettes, selon un avocat présent à l'audience.

Une décision rendue le 30 juin par l'autorité indienne de sécurité alimentaire avait ordonné aux fabricants de boissons à forte teneur en caféine commercialisées sous l'appellation « boissons énergisantes » de cesser d'utiliser cette mention.