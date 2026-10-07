PepsiCo est à court de temps pour atteindre les objectifs fixés sous l'impulsion d'Elliott, alors que la menace liée au GLP-1 s'intensifie

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(Nouvelle publication pour corriger la date)

* L'investisseur activiste Elliott fait pression pour un changement chez PepsiCo

* PepsiCo aux prises avec des pressions sur les coûts et la menace du GLP-1

* Les multiples de valorisation de PepsiCo et Coca-Cola ont divergé

* PepsiCo publiera ses résultats du troisième trimestre jeudi

par Alexander Marrow et Anuja Bharat Mistry

PepsiCo PEP.O dispose de peu de temps pour atteindre les objectifs de croissance et de marge qu’elle s’est fixés après que l’investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation d’environ 4 milliards de dollars il y a un an, alors que la menace que font peser les médicaments amaigrissants à base de GLP-1 sur les snacks salés et les boissons sucrées s’intensifie.

Lorsque PepsiCo publiera ses résultats trimestriels jeudi, l’attention se portera sur les activités principales du groupe en Amérique du Nord, où les volumes ont reculé alors que le directeur général Ramon Laguarta doit faire face à la hausse des coûts des intrants liée à la guerre en Iran et à une inflation tenace qui freine la demande des consommateurs.

Malgré les efforts visant à réaliser des gains de productivité records et une baisse des prix pouvant atteindre 15 % pour des produits tels que Lay’s et Doritos en février, la marge opérationnelle de base de PepsiCo a reculé de 15 points de base au premier semestre par rapport à l’année précédente, s’établissant à 16,3 % du chiffre d’affaires.

Cette évolution va à l’encontre de l’objectif annoncé en décembre, à l’issue de discussions avec Elliott, qui prévoyait une hausse de 100 points de base sur trois ans.

« Ils n’ont pas défini de stratégie ciblée de redressement face aux “changements” qu’ils ont mis en œuvre. Ils ont tout simplement agi trop tard, et ils doivent désormais faire face à la menace des GLP-1 », a déclaré Stephanie Link, stratège en chef des investissements chez Hightower Advisors, un investisseur de PepsiCo.

Elliott et PepsiCo n’ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant cet article.

LES PRODUCTEURS ALIMENTAIRES SOUS PRESSION POUR LANCER DES PRODUITS PLUS SAINS

Les médicaments amaigrissants ont contraint les producteurs alimentaires, de Kraft Heinz KHC.N à Conagra Brands CAG.N , à proposer des produits plus sains et reformulés. PepsiCo a également suivi cette tendance, avec le lancement notamment des Doritos Protein, des SunChips Fiber et des bâtonnets de bœuf Good Warrior.

Mais la menace que représentent les habitudes alimentaires plus saines induites par le GLP-1 se reflète toujours dans la baisse des valorisations des entreprises agroalimentaires.

PepsiCo, avec son vaste portefeuille de snacks transformés et de sodas, a vu sa valeur d’entreprise, dette comprise, chuter à 10 fois son Ebitda, contre 18 fois à la mi-2022, tandis que son concurrent Coca-Cola KO.N , dont l’activité est plus ciblée, a pris une longueur d’avance.

La question pour PepsiCo est de savoir si les volumes vont enfin remonter, a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, un investisseur de PepsiCo.

Les actions de PepsiCo ont perdu près de 12 % de leur valeur depuis le début de l’année et sont en baisse d’environ 16 % depuis l’investissement d’Elliott.

« Les investisseurs attendent deux choses: un pouvoir de fixation des prix des boissons qui suive le rythme de Coca-Cola, et des signes indiquant que les volumes unitaires et les marges sur les snacks en Amérique du Nord ont cessé de baisser », a déclaré M. Wagner.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE DEVRAIT PROGRESSER DE 4 %

Selon Robert Moskow, analyste chez TD Cowen, le principal problème réside dans le fait que les efforts considérables déployés par PepsiCo pour son activité Frito-Lay aux États-Unis – notamment des ajustements de prix, le lancement de nouveaux produits, l’extension du réseau de distribution et une intensification des efforts marketing – se sont révélés bien en deçà de leurs attentes.

« Les ventes stagnent et l’entreprise perd des parts de marché », a déclaré M. Moskow.

Les analystes s’attendent à ce que PepsiCo affiche jeudi une hausse de 4,3 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 24,96 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait progresser de 0,21 % pour s’établir à environ 2,29 dollars, selon les données compilées par LSEG.

L’amélioration en Amérique du Nord devrait être progressive, a déclaré Peter Grom, analyste chez UBS, et le revirement en matière de tarification — une décision prise le mois dernier visant à augmenter certains prix des chips aux États-Unis pour suivre l’inflation — est probablement justifié.

« Si l’on ne peut pas compter sur une augmentation des volumes grâce à une baisse des prix, je pense qu’il est logique d’adopter une politique tarifaire plus classique. »