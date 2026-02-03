Pepsico chute après avoir réaffirmé ses prévisions de bénéfices annuels en dépit d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions de la société de boissons et de snacks Pepsico PEP.O RIC baissent de 1,3 % à 153,22 $ avant le marché

** PepsiCo maintient son objectif de croissance annuelle du bénéfice de base par action de 5 % à 7 % qu'elle avait publié en décembre

** PepsiCo affiche un revenu de 29,34 milliards de dollars pour le trimestre, contre des estimations de 28,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les volumes dans le secteur clé de l'alimentation en Amérique du Nord ont baissé de 1% au quatrième trimestre

** En 2025, le PEP a baissé d'environ 5,6 %