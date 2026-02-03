 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pepsico chute après avoir réaffirmé ses prévisions de bénéfices annuels en dépit d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions de la société de boissons et de snacks Pepsico PEP.O RIC baissent de 1,3 % à 153,22 $ avant le marché

** PepsiCo maintient son objectif de croissance annuelle du bénéfice de base par action de 5 % à 7 % qu'elle avait publié en décembre

** PepsiCo affiche un revenu de 29,34 milliards de dollars pour le trimestre, contre des estimations de 28,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les volumes dans le secteur clé de l'alimentation en Amérique du Nord ont baissé de 1% au quatrième trimestre

** En 2025, le PEP a baissé d'environ 5,6 %

Valeurs associées

PEPSICO
155,2000 USD NASDAQ +1,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank