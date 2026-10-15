PepsiCo avertit que l'interdiction des « boissons énergisantes » pourrait tarir ses approvisionnements en Inde, alors que Red Bull poursuit ses ventes

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par Munsif Vengattil

PepsiCo PEP.O a déclaré jeudi devant un tribunal indien que le maintien de l’interdiction portant sur l’étiquette « boisson énergisante » pourrait entraîner une rupture de stock de ses produits les plus vendus dans tout le pays d’ici deux mois, alors que son concurrent Red Bull est pour l’instant libre de commercialiser ses propres produits.

Ces remarques interviennent alors que la Haute Cour de Delhi a une nouvelle fois refusé d’autoriser PepsiCo à reprendre la fabrication de boissons portant cette appellation très prisée, interdite par l’autorité de régulation, l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes alimentaires (FSSAI).

« Il n’y aura plus de produits sur le marché d’ici quelques mois », a déclaré à la cour l’avocat de PepsiCo, Sandeep Sethi. « Mes concurrents peuvent continuer à fabriquer. »

Red Bull a obtenu le mois dernier un sursis judiciaire face à la décision de l’autorité de régulation, mais ses concurrents PepsiCo, Monster MNST.O et Reliance Consumer ont jusqu’à présent été contraints de se limiter à la vente des stocks existants portant cette étiquette.

Cette affaire permet de tester jusqu’où l’autorité de sécurité alimentaire peut aller dans le contrôle des étiquettes des produits sur le marché indien des boissons énergisantes, en pleine expansion qui repose en grande partie sur de PepsiCo .

En juin, l’autorité de régulation a ordonné aux fabricants de boissons à forte teneur en caféine de supprimer le terme « boisson énergétique », face aux inquiétudes croissantes concernant les risques pour la santé liés à ces produits.

« UN CHAOS DANS LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION »

Les boissons énergisantes ont connu un essor fulgurant en Inde après le lancement de Sting par PepsiCo en 2017. Selon Euromonitor, ses bouteilles en plastique de 20 roupies (0,21 $) ont rencontré un vif succès auprès des 15-19 ans et dans les zones rurales.

PepsiCo commercialise également sa boisson énergisante Adrenaline Rush sur ce marché.

Repartir de zéro a été «un processus long et fastidieux», a déclaré M. Sethi au tribunal, les canettes de la société ayant déjà été achetées et imprimées.

«Cela va bouleverser tout notre système de distribution », a-t-il ajouté.

Le tribunal ne s’est pas encore prononcé sur le bien-fondé de l’interdiction, la prochaine audience dans cette affaire étant prévue le 30 octobre.