PepsiCo augmente grâce à la participation de 4 milliards de dollars d'Elliott

2 septembre - ** Les actions de la société de boissons et de snacks PepsiCo PEP.O ont augmenté de 4,6 % à 155,53 $ avant le marché ** Elliott Investment Management a construit une participation d'environ 4 milliards de dollars dans PEP et a déclaré qu'il prévoyait de restaurer la croissance et de stimuler le prix de l'action

** "(La sous-performance) provient de plusieurs erreurs stratégiques connexes, y compris des pertes de parts auto-infligées dans les sodas... et une prolifération de nouvelles marques et d'UGS qui ont mis à rude épreuve la concentration et l'exécution ", dit Elliott dans une lettre au conseil d'administration de PEP

** Les actions PEP ont perdu environ un quart de leur valeur depuis qu'elles ont atteint un niveau record en mai 2023

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 2 % cette année