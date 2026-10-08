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PepsiCo abaisse ses prévisions de bénéfices et doit encore réduire ses coûts
information fournie par Zonebourse 08/10/2026 à 12:25

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Face à une demande atone en Amérique du Nord et à la flambée des coûts des intrants, le géant des snacks et boissons révise ses objectifs annuels et prépare de nouvelles économies structurelles. PepsiCo table désormais sur une progression du bénéfice par action limitée à 1% à 2% pour 2026, contre 4% à 6% espéré auparavant.

PepsiCo a annoncé jeudi de nouvelles mesures de réduction des coûts, après avoir révisé à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel. En cause : une demande atone pour ses snacks et boissons en Amérique du Nord et la hausse des coûts des intrants. Les résultats du 3e trimestre sont toutefois en ligne avec les attentes.

"De nouvelles mesures de réduction structurelle des coûts sont en cours d'identification et seront mises en oeuvre dans les mois à venir afin de financer des investissements pour accélérer la croissance organique du chiffre d'affaires et atténuer l'inflation liée aux coûts des intrants", a déclaré le PDG Ramon Laguarta. Si l'évolution du bénéfice sera moins favorable que prévu, la croissance organique du chiffre d'affaires sera proche des ambitions initiales, à environ 3%, au milieu de la fourchette 2% à 4% indiquée précédemment.

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