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Pepco en hausse après un point d'activité "solide" et le relèvement de ses prévisions
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 10:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions de Pepco PCOP.WA progressent d’environ 2,5%, modérant leurs gains après une hausse de 5%, alors que le distributeur européen à bas prix a publié des résultats en croissance au quatrième trimestre et relevé ses prévisions.

** Pepco affiche une croissance trimestrielle de son chiffre d’affaires à périmètre constant, hors biens de grande consommation, de 9,5%, et prévoit un chiffre d’affaires annuel supérieur à 4,5 milliards d’euros.

** "La société a publié des résultats solides pour le quatrième trimestre 2026, avec une accélération significative de la croissance à périmètre constant dans tous les segments", déclare Piotr Bogusz, analyste chez Erste.

** Il ajoute que cette croissance devrait permettre à Pepco de dépasser la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, qui tablent sur une progression de 6 à 8%.

** La société annonce également un nouveau programme de rachat d’actions d’un montant de 400 millions d’euros.

** L'action Pepco surperforme l'indice des valeurs vedettes polonaises, le WIG20 .WIG20

(1 dollar = 0,8812 euro)

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