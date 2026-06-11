Penumbra en hausse après l'autorisation par la FDA d'un dispositif de retrait de caillots en cas d'AVC

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11 juin - ** L'action du fabricant de matériel médical Penumbra PEN.N progresse de 1,98% à 324,62 dollars en séance prolongée

** La société annonce avoir reçu l'autorisation de la FDA américaine pour Thunderbolt, un dispositif utilisé pour éliminer les caillots chez les patients victimes d'un AVC ischémique aigu, qui survient lorsque le flux sanguin vers le cerveau est bloqué

** Elle précise que ce dispositif est conçu pour aider à éliminer les caillots plus rapidement et plus complètement, ce qui peut contribuer à rétablir l'irrigation sanguine du cerveau

** Elle précise que Thunderbolt applique sa technologie de retrait des caillots par aspiration aux soins des AVC, ce qui en fait le seul dispositif de ce type disponible pour le traitement des AVC aux États-Unis

** La société indique que le dispositif sera commercialisé avec certains des cathéters de traitement des AVC existants de PEN

** "Les investisseurs attendaient cette autorisation depuis longtemps. Il est réjouissant de voir que cela se concrétise et que cela dissipe les inquiétudes concernant d'éventuels problèmes liés aux données", déclare la société de courtage Evercore ISI

** À la clôture d'hier, PEN affichait une hausse de 2,38% depuis le début de l'année