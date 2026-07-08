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Penguin Solutions s'envole, porté par la mémoire et les "usines d'IA"
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 19:03

Penguin Solutions a signé une publication qui confirme son changement de statut aux yeux du marché. Le titre du fournisseur américain de mémoires spécialisées, d'infrastructures IA et de logiciels pour "AI factories" bondit d'environ 20% au lendemain de ses résultats, portant sa hausse à près de 300% depuis le 1er janvier.

Le groupe a publié un chiffre d'affaires trimestriel record de 479 MUSD, en hausse de 48% sur un an, très au-dessus du consensus situé autour de 407 MUSD. Le bénéfice ajusté par action atteint 0,84 USD, contre 0,54 USD attendu. Le moteur principal vient de l'activité "Integrated Memory", dont les ventes ont plus que doublé à 275 MUSD, soutenues à la fois par les volumes et par un environnement de prix favorable. Penguin relève en conséquence ses objectifs annuels, avec une croissance attendue du chiffre d'affaires de 22% et un BPA ajusté de 2,60 USD, ce qui devrait pousser les analystes à revoir leurs modèles à la hausse.

Cette accélération s'inscrit dans un contexte où la chaîne de valeur de l'IA s'élargit au-delà des GPU depuis la fin de l'année dernière. La montée des charges d'inférence, des modèles à contexte long et des agents autonomes fait de la mémoire un point de friction de plus en plus visible. Lors de l'appel, le directeur général Kash Shaikh a résumé le basculement ainsi : "au début, l'IA répondait à des questions, tandis que l'IA agentique accomplit désormais des tâches". Il a aussi estimé que "la mémoire, et non plus seulement la puissance de calcul" devient l'un des principaux goulets d'étranglement de l'inférence à grande échelle.

Le marché salue aussi des preuves plus tangibles autour de la stratégie, avec de nouveaux clients dans l'infrastructure IA, une validation commerciale par Dell et Nvidia, ainsi que le développement de ClusterWareAI, son logiciel d'exploitation pour centres de données IA. Mais derrière l'accélération du chiffre d'affaires, la qualité de la croissance reste à surveiller, car la marge brute ajustée a reculé à 28,1%, le cash-flow opérationnel est devenu négatif et les créances comme les stocks ont fortement augmenté. Pour les prochains trimestres, l'enjeu pour Penguin ne sera donc plus seulement de prouver que la demande liée à l'IA est là, mais de transformer cette accélération en marges durablement plus élevées et en cash-flow, sans laisser enfler son besoin en fonds de roulement ni sa dépendance à quelques grands clients.

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