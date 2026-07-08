Penguin Solutions bondit après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** L'action de Penguin Solutions PENG.O bondit de 18,8 % à 74,47 dollars après que la société a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 2026

** Mardi, PENG a déclaré s'attendre à une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 22 %, à ± 2 % près, contre une prévision antérieure de 12 %, à ± 5 % près

** PENG table sur un BPA ajusté de 2,60 dollars pour 2026, à ± 5 cents près, contre une projection précédente de 2,15 dollars, à ± 15 cents près

** Au troisième trimestre, PENG a enregistré un chiffre d’affaires de 478,7 millions de dollars, contre des estimations des analystes de 405,5 millions de dollars – données compilées par LSEG

** L'action PENG a plus que triplé depuis le début de l'année