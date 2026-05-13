Pemex confirme le décès d'un employé blessé lors d'une explosion à la raffinerie d'Oaxaca

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture avec confirmation de Pemex, ajout de détails tirés du communiqué tout au long du texte)

Un employé de Pemex blessé lors d'une explosion à la raffinerie d'Oaxaca, dans le port de Salina Cruz, est décédé mardi soir alors qu'il était transporté à l'hôpital, a indiqué Pemex dans un communiqué publié mercredi.

Le journal mexicain Milenio avait rapporté plus tôt mercredi que Victor Hugo Lopez Matus, employé de Pemex, avait subi des brûlures au troisième degré sur 80% de son corps lors de l'explosion survenue dans la tour de refroidissement de l'usine Hidros II, selon des rapports médicaux.

Dans son communiqué, Pemex n'a pas confirmé l'identité de l'employé. Pemex n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Tard lundi soir, Pemex a confirmé qu'un incendie s'était déclaré dans une tour de refroidissement à l'intérieur de la raffinerie d'une capacité de 325.000 barils par jour, précisant qu'il avait été entièrement maîtrisé.

La société a indiqué que six personnes avaient été blessées et transportées à l'hôpital. Pemex, la compagnie pétrolière nationale mexicaine, a été contrainte de fermer partiellement la raffinerie lundi après l'incendie, selon une source proche du dossier et l'observateur du secteur IIR Energy.