Peloton recule après la publication de ses résultats du quatrième trimestre

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6 août - ** Le fabricant d'équipements de fitness Peloton Interactive PTON.O a vu son cours reculer de 8 % avant l'ouverture, à 6 dollars, après la publication de ses résultats du quatrième trimestre ** La société a publié un chiffre d'affaires de 607,7 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 1 million de dollars par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi les estimations de LSEG qui s'élevaient à 597,7 millions de dollars, ce qui témoigne d'une performance supérieure aux prévisions en matière de ventes d'équipements pour les marques Peloton et Precor

** Le BPA ajusté du trimestre, à 13 cents, dépasse d’un cent les attentes des analystes ** La société indique que le nombre d’abonnements payants a reculé de 8,8 % en glissement annuel pour s’établir à environ 2,6 millions, ce qui reste dans la fourchette de ses prévisions

** Elle table sur un chiffre d'affaires compris entre 545 et 565 millions de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2027 et entre 2,3 et 2,4 milliards de dollars pour l'ensemble de l'exercice

** Sur les 21 analystes couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 9 “achat fort” ou “achat”, 11 “conserver” et 1 “vendre”; l'objectif de cours médian est de 8 dollars

** À la clôture de mercredi, le titre avait progressé de 25 % au cours des trois derniers mois, affichant une hausse de 6 % depuis le début de l'année. L'indice Nasdaq .IXIC a progressé de 13 % en 2026