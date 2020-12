Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pékin riposte aux dernières sanctions américaines sur Hong Kong Reuters • 10/12/2020 à 10:40









PEKIN, 10 décembre (Reuters) - L'exemption de visa accordée aux porteurs de passeports diplomatiques américains à Hong Kong et à Macao va être révoquée, a fait savoir jeudi le ministère chinois des Affaires étrangères. Pékin avait promis des représailles après les sanctions que les Etats-Unis ont infligées lundi à 14 responsables chinois pour leur rôle dans l'adoption de la loi hongkongaise sur la sécurité nationale et la mise à l'écart le mois dernier d'élus de l'opposition. Outre la décision concernant les visas, des sanctions équivalentes seront prises à l'encontre de membres de l'administration américaine, de parlementaires et du personnel d'organisations non gouvernementales pour leur comportement "ignoble" à Hong Kong, a promis jeudi une porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Hua Chunying a exhorté Washington à ne pas aller plus loin sur cette "voie dangereuse et erronée". (Yew Lun Tian, version française Jean-Philippe Lefief)

