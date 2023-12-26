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PBF signale une fuite à la raffinerie de Torrance, en Californie
information fournie par Reuters26/12/2023 à 04:00

PBF ENERGY INC PBF.N

* SIGNALE UNE FUITE DUE A UNE DEFAILLANCE MECANIQUE D'UNE VALVE DE CONTROLE DE L'UNITE 25 (FC25011) A L'INTERIEUR DE LA RAFFINERIE DE TORRANCE, CALIFORNIE

* UN BARIL DE VGO HYDROTRAITE S'EST ECOULE SUR DU BETON A LA RAFFINERIE DE TORRANCE, EN CALIFORNIE

* LE DÉVERSEMENT S'EST RALENTI À ENVIRON 0,5 GALLON/MINUTE ET A ÉTÉ CONTENU DANS UNE UNITÉ DE CONFINEMENT SECONDAIRE

* AUCUN INCENDIE NI BLESSÉ N'A ÉTÉ SIGNALÉ ET LE NETTOYAGE EST EN COURS

CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 160 000 BARILS PAR JOUR SOURCE: CALIFORNIA EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY (CALEMA) FILING

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