PBF signale une fuite à la raffinerie de Torrance, en Californie

PBF ENERGY INC PBF.N
* SIGNALE UNE FUITE DUE A UNE DEFAILLANCE MECANIQUE D'UNE VALVE DE CONTROLE DE L'UNITE 25 (FC25011) A L'INTERIEUR DE LA RAFFINERIE DE TORRANCE, CALIFORNIE
* UN BARIL DE VGO HYDROTRAITE S'EST ECOULE SUR DU BETON A LA RAFFINERIE DE TORRANCE, EN CALIFORNIE
* LE DÉVERSEMENT S'EST RALENTI À ENVIRON 0,5 GALLON/MINUTE ET A ÉTÉ CONTENU DANS UNE UNITÉ DE CONFINEMENT SECONDAIRE
* AUCUN INCENDIE NI BLESSÉ N'A ÉTÉ SIGNALÉ ET LE NETTOYAGE EST EN COURS
CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 160 000 BARILS PAR JOUR SOURCE: CALIFORNIA EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY (CALEMA) FILING
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