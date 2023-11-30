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+ fortes hausses et baisses SBF 120

PBF signale un dérèglement du système à la raffinerie de Martinez, en Californie
information fournie par Reuters30/11/2023 à 03:37

PBF ENERGY PBF.N :

* SIGNALE UNE PERTURBATION DU SYSTEME POUR UNE CAUSE INCONNUE A LA RAFFINERIE DE MARTINEZ, CALIFORNIE

* SIGNALE LE REJET D'UNE QUANTITÉ INCONNUE DE DIOXYDE DE SOUFRE À LA RAFFINERIE DE MARTINEZ, EN CALIFORNIE

SOURCE: CALIFORNIA EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY (CALEMA) FILING CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 156 400 BARILS PAR JOUR

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