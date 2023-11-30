PBF signale un dérèglement du système à la raffinerie de Martinez, en Californie

PBF ENERGY PBF.N :
* SIGNALE UNE PERTURBATION DU SYSTEME POUR UNE CAUSE INCONNUE A LA RAFFINERIE DE MARTINEZ, CALIFORNIE
* SIGNALE LE REJET D'UNE QUANTITÉ INCONNUE DE DIOXYDE DE SOUFRE À LA RAFFINERIE DE MARTINEZ, EN CALIFORNIE
SOURCE: CALIFORNIA EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY (CALEMA) FILING CAPACITÉ DE LA RAFFINERIE: 156 400 BARILS PAR JOUR
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer