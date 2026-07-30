PBF prévoit d'achever les travaux de réparation de la raffinerie de Louisiane au troisième trimestre 2026, a indiqué la société

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Le raffineur américain indépendant PBF Energy PBF.N prévoit d’achever au troisième trimestre 2026 les réparations d’un reformeur endommagé lors d’un incendie survenu en mai 2026 dans sa raffinerie de Chalmette, en Louisiane, d’une capacité de 190 000 barils par jour (bpd), a indiqué la société lors d’une conférence téléphonique organisée avec des analystes de Wall Street pour discuter des résultats du deuxième trimestre.

PBF a reporté à 2027, au lieu de 2026, les révisions prévues dans les raffineries de Chalmette et de Toledo (Ohio), d’une capacité de 172 800 bpd, mais la société prévoit de réviser un hydrocraqueur de sa raffinerie de Martinez (Californie), d’une capacité de 156 400 bpd, au troisième trimestre 2026, a-t-elle précisé.