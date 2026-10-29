PBF Energy intensifie ses efforts de modernisation des raffineries et vise plus de 350 millions de dollars d'économies

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par Pooja Menon

PBF Energy PBF.N a annoncé jeudi avoir identifié une série de projets de petite et moyenne envergure visant à améliorer le taux d'utilisation des raffineries, à augmenter les rendements et à réduire les coûts, tout en évitant les extensions de capacité à grande échelle.

Lors d’une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats, les dirigeants ont indiqué que les travaux étaient déjà en cours dans le cadre de son programme d’amélioration des activités de raffinage, qui devrait permettre de réaliser plus de 350 millions de dollars d’économies annuelles d’ici la fin de l’année.

Le raffineur basé dans le New Jersey a également annoncé un bénéfice ajusté de 12,78 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 10,74 dollars par action, selon les données compilées par LSEG, ce qui a entraîné une hausse de 3,6 % de son cours en début de séance.

PBF a indiqué que les opérations de refinancement et de réduction de la dette menées à bien cette année devraient permettre de réduire les charges d'intérêts d'au moins 130 millions de dollars en 2027.

Les dirigeants ont ajouté que les marchés des produits raffinés devraient se normaliser plus lentement que ceux du brut et que les années de rationalisation des capacités du secteur devraient continuer à soutenir les marges de raffinage.

La société a également indiqué que les coûts de transport et l’augmentation de l’offre de brut lourd ont creusé les écarts de prix entre le brut léger et le brut lourd, ce qui profite aux raffineurs ayant accès à des qualités plus lourdes à prix réduit.

Sur le plan opérationnel, la société a indiqué que l’année 2027 devrait être marquée par un nombre de révisions plus important que la normale, reflétant en partie les travaux de maintenance reportés de 2026, tandis que 2028 devrait connaître un calendrier de révisions moins chargé.